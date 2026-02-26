Logo strona główna
Polska

Sąd zdecydował w sprawie wniosku obrońców Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro
Prezydium Sejmu zajmie wnioskiem o ograniczenie uposażenia byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro
Źródło: TVN24
Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wstrzymania tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. Wnioskowali o to wcześniej obrońcy byłego ministra sprawiedliwości.

Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o odmowie wstrzymania postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry.

Postanowienie w sprawie wstrzymania aresztu wobec Ziobry

Sprawa Zbigniew Ziobry

Prokuratura zarzuca byłemu szefowi resortu sprawiedliwości z czasów rządów PiS między innymi, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Prokuratura zarzuca też Ziobrze, że zdecydował o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 milionów złotych CBA na zakup inwigilującego oprogramowania Pegasus oraz 14 milionów złotych na remont Prokuratury Krajowej mimo braku podstaw prawnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

Dariusz Kubik
Ziobro poszukiwany listem gończym. Prokuratura zapowiada kolejny krok

Ziobro poszukiwany listem gończym. Prokuratura zapowiada kolejny krok

Obecnie Ziobro - według jego obrońców - jest objęty ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Sam Ziobro oświadczył, że pozostanie za granicą do czasu, gdy w Polsce "zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności".

5 lutego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Ziobry, a 6 lutego prokurator wszczął poszukiwania listem gończym. Prokuratura wyjaśniła, że list gończy został wydany celem przeprowadzenia z udziałem Ziobry czynności procesowych, bo - jak wyjaśniono - nie udało się ich zrealizować z uwagi na nieustalenie miejsca pobytu podejrzanego.

Opracował Kuba Koprzywa

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Art Service

Zbigniew ZiobroFundusz SprawiedliwościSądProkuratura
