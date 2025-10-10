Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Przerwana konferencja ministra Żurka w Sądzie Najwyższym. "Panie neosędzio, proszę stąd wyjść"

Waldemar Żurek
Awantura na konferencji Waldemara Żurka
Źródło: TVN24
Na konferencji prasowej ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka w Sądzie Najwyższym niespodziewanie pojawił się rzecznik sądu, Aleksander Stępkowski. Doszło do słownej przepychanki.

W piątek w siedzibie Sądu Najwyższego odbyła się konferencja prasowa ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Minister spotkał się tam wcześniej z Radą Ławniczą SN. Na początku poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłego prof. Adama Strzembosza, byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Gdy następnie przeszedł do omawiania spraw bieżących, jego wystąpienie po chwili przerwał rzecznik sądu, prof. Aleksander Stępkowski.

Nawrocki o Żurku: to się nigdy nie powinno wydarzyć
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nawrocki o Żurku: to się nigdy nie powinno wydarzyć

Słowna przepychanka w Sądzie Najwyższym

- Na jakich zasadach pan wtargnął do budynku? Jak władza wykonawcza uzgodniła obecność swoją na terenie Sądu Najwyższego z prezesem Sądu Najwyższego? - zapytał Żurka. - Jak pan się domyśla kwestia tego, czy mamy Pierwszego Prezesa Sądu jest kwestią skomplikowaną. Proszę nie przeszkadzać w konferencji prasowej - odpowiedział mu przewodniczący Rady Ławniczej, dr Andrzej Kompa.

- Czy w poniedziałek Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego będzie mógł sobie zorganizować konferencję prasową w Ministerstwie Sprawiedliwości? - dopytywał Stępkowski. - Panie neosędzio Stępkowski, proszę stąd wyjść - zwrócił się do niego Kompa.

Wówczas do dyskusji włączył się minister Żurek. - Nie chciałbym, żebyśmy w tym miejscu, w tej świątyni wymiaru sprawiedliwości, zniżali się do takiego poziomu, który teraz obserwujemy - odparł. - Jest to konferencja prasowa Rady Ławniczej, która jest organem legalnym, niekwestionowanym przez nikogo. Rada Ławnicza ma prawo spotkać się z ministrem sprawiedliwości, który jest odpowiedzialny za reformę wymiaru sprawiedliwości, także za Sąd Najwyższy. Zostałem zaproszony tutaj legalnie, pan profesor Stępkowski mnie atakuje, ale nie chcę schodzić do tego poziomu - dodał.

Minister zapowiedział też, że jeśli trafią do niego jakieś pisma od Stępkowskiego, czy Małgorzaty Manowskiej, to chętnie na nie odpowie. Wtedy Stępkowski oskarżył go o "wtargnięcie na teren Sądu Najwyższego (...) bez uzgodnienia z gospodarzem tego miejsca".

Żurek pokazał projekt ustawy. Apeluje do prezydenta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Żurek pokazał projekt ustawy. Apeluje do prezydenta

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Przemysław Piątkowski

Udostępnij:
TAGI:
Sąd NajwyższyWaldemar Żurek
Czytaj także:
warszawa most siekierkowski - Grand Warszawski shutterstock_2677258969
"Prawdziwa fala korekt". Zawirowania na rynku
BIZNES
Iga Świątek - Jasmine Paolini. Relacja na żywo
Ogromna frustracja Świątek. Rywalka bryluje, mecz ucieka
RELACJA
La Poste wprowadziła do obiegu znaczki o zapachu croissanta
Znaczki o zapachu croissanta. "Na pocztach unosi się słodki zapach"
Ciekawostki
Kapturnik morski jest zagrożony wyginięciem
Nowa Czerwona księga. Foki i ptaki w szczególnie trudnej sytuacji
METEO
Cezary Tomczyk
Raport o pomocy Ukrainie i wulgarny komentarz. Tomczyk: następnym razem napiszę po polsku
Polska
Poszukiwania zaginionego grzybiarza
Znaleźli zamknięty samochód, ale grzybiarza nigdzie nie było
WARSZAWA
mlodziez shutterstock_2508547145
Jakie słowo zastąpi „sigmę”?
Kultura i styl
Peruwiańczycy cieszą się z odwołania Diany Boluarte
Radość przed parlamentem. W nocy odwołano nielubianą prezydent
Świat
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
"Świadectwo niewidzialnego kryzysu" na rynku pracy
BIZNES
Mirosław Chojecki
Mirosław Chojecki nie żyje
Polska
Profesor Adam Strzembosz w Sejmie w Warszawie
"Prezydent zabrał kosę, ale pozostawił nożyk"
Polska
Dziecko, smutne, depresja, psychiatria dziecięca
"Nie tylko praca i codzienna pogoń". Dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
Anna Bielecka
shutterstock_2470127991
Mogły wyciec dane tysięcy użytkowników popularnej platformy
BIZNES
imageTitle
Trener mistrzów Europy nadal w szpitalu. Schudł już 16 kilogramów
EUROSPORT
czarnobialesor-strzembosz-ph4736165
"Dawał przyzwoitym nadzieję", był "wzorem dla wielu sędziów i Polaków", "nosił w sobie światło"
Polska
Świnie świnki pigs zdjęcie poglądowe shutterstock_2677893799
Ciała kobiet rzucone do chlewu. "W ten sposób pozbywaliśmy się dowodów"
Świat
Pałac w Sannikach
"Szlak Chopinowski" na Mazowszu
WARSZAWA
Skradzione auta ukryto m.in. w halach garażowych
Zniknęły auta za ponad pół miliona złotych
Poznań
QUIZ na 5tek
Rozwiązując ten quiz nie zdobędziesz Nobla, ale i tak warto!
Adam Michejda
Pijany kierowca przyjechał autem na zakupy (zdj. ilustracyjne)
Pijany kierowca autobusu
WARSZAWA
Policjanci zabezpieczyli marihuanę, kokainę i haszysz
2,5 tysiąca porcji narkotyków pod stertą drewna. Zatrzymano 33-latka
Wrocław
imageTitle
Apel Świątek w wyjątkowym dniu. "Mam nadzieję, że znajdziecie chwilę"
EUROSPORT
Chiński dron Jiu Tian (SS-uav)
Czy tak będzie wyglądać wojna przyszłości?
Piotr Szostak
shutterstock_1264052794
Tylko jeden kraj wyprzedza Polskę. To europejski hit eksportowy
BIZNES
Sąd uznał interwencję DIOZ za kradzież (zdjęcie ilustracyjne)
Sąd uznał interwencję obrońców praw zwierząt za kradzież psa
Wrocław
Policja informuje, że proceder trwał dwa lata
Znalazł ofertę własnych produktów. Tak dowiedział się, że jest okradany
Łódź
Czaszka nowego gatunku ichtiozaura
Pysk jak miecz, w środku pozostałości ostatniego posiłku
METEO
Ed Sheeran
"To nie fejk". Ed Sheeran nagrał piosenkę po polsku
Kultura i styl
Strefa tranzytowa Lotniska Chopina
Przerwana podróż rodziny z Turcji. Z powodu podrobionych dokumentów
WARSZAWA
8 min
posel krajewski
"Interwencje straży, awantury pomiędzy posłami". Kogo trzeba odciąć od alkoholu?
Sejm Wita
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica