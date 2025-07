Sąd Najwyższy odpowiedział Adamowi Bodnarowi. Chodzi o akta protestów wyborczych

Bodnar: prokurator krajowy wydał polecenie, żeby ruszyć do aktu przeliczenia Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Komunikat SN jest odpowiedzią na stanowisko Prokuratora Generalnego Adama Bodnara z wtorku, w którym pisał, że czynności podjęte przez prokuratorów, którzy wnieśli o dostęp do akt protestów wyborczych w Sądzie Najwyższym 30 czerwca, znajdowały prawne uzasadnienie, a przedstawiciele SN bezpodstawnie podważali ich kompetencje.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Bodnar prostuje informacje z Sądu Najwyższego. Chodzi o wizytę prokuratorów

Sąd Najwyższy w komunikacie napisał, że "wszystkie czynności podejmowane przez pracowników Sądu odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami, zapewniającymi transparentność i bezpieczeństwo postępowania z aktami sądowymi". Dodano, że regulamin czytelni akt obowiązuje wszystkich użytkowników bez wyjątku.

"Sąd Najwyższy stanowczo podkreśla, że to po stronie prokuratorów - jako wnioskodawców - leżało przygotowanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem i wcześniejsze uzgodnienie czynności służbowych. Żądanie natychmiastowego udostępnienia akt bez uprzedniego spełnienia powyższych warunków nie mogło być skuteczne, dlatego konsternację budzą pretensje formułowane w komunikacie Prokuratury Krajowej o to, że wnioski prokuratorów zostały rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi zasadami" - czytamy w komunikacie SN.

SN: udostępnienie akt nie było możliwe z przyczyn formalno-organizacyjnych

Jak wynika z komunikatu SN, 30 czerwca około godz. 10.30 prokuratorzy Departamentu Postępowania Sądowego PK pojawili się w Punkcie Obsługi Interesantów SN, zgłaszając zamiar zapoznania się z aktami dotyczącymi protestów wyborczych i ważności wyborów prezydenckich. W komunikacie podano, że legitymowali się oni przy tym pisemnym upoważnieniem zastępcy Prokuratora Generalnego Jacka Bilewicza. Chodziło o akta 214 spraw.

"Zgodnie z obowiązującym Regulaminem czytelni akt Sądu Najwyższego, wgląd do akt możliwy jest wyłącznie na podstawie indywidualnego wniosku odnoszącego się do każdej konkretnej sprawy" - wskazano w komunikacie Sądu Najwyższego. W związku z tym prokuratorzy przystąpili do wypełniania wniosków. Jak wynika z komunikatu, ich rejestracja "trwała sukcesywnie między godziną 13:13 a 15:30".

"Mając na uwadze godzinę złożenia dokumentów, liczbę wniosków oraz wymogi proceduralne obejmujące m.in. formalne przypisanie każdego wniosku do odpowiednich akt, udostępnienie ich prokuratorom w dniu 30 czerwca 2025 roku nie było możliwe z przyczyn formalno-organizacyjnych" - napisano w komunikacie SN.

Podważenie kompetencji prokuratorów?

W komunikacie Prokuratury Krajowej z wtorku przedstawiono nieco inny przebieg zdarzeń z 30 czerwca. Wynika z niego, że ze względu na to, że wykaz obejmował ponad 200 spraw, pracownik Sądu Najwyższego poinformował prokuratorów, iż w tej sprawie spotka się z nimi prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. W czasie oczekiwania na spotkanie - jak podano w stanowisku PG - pracownica punktu obsługi interesantów SN wręczyła prokuratorom Regulamin czytelni akt tego sądu, pomimo, że nie zgłaszali takiej potrzeby.

W stanowisku PG napisano, że do spotkania z prezesem Izby ostatecznie nie doszło, natomiast fakt wręczenia prokuratorom Regulaminu posłużył rzecznikowi SN do publicznego podważenia ich kompetencji. "Podobny charakter miały wypowiedzi prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, który podczas posiedzenia w przedmiocie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sposób bezpodstawny wskazał, że prokuratorzy wiele godzin ustalali, w jaki sposób formalnie wystąpić o dostęp do akt" - dodano.

Uchwała w sprawie ważności wyborów

1 lipca Sąd Najwyższy w składzie całej kwestionowanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych stwierdził ważność wyboru Karola Nawrockiego na Prezydenta RP, dokonanego 1 czerwca tego roku. Tydzień później marszałek Sejmu Szymon Hołownia podpisał postanowienie w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego celem zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Zgromadzenie Narodowe ma odbyć się w sali posiedzeń Sejmu 6 sierpnia o godzinie 10.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nieuznawana izba SN o ważności wyborów. Trzy zdania odrębne

Również 1 lipca Prokuratura Krajowa informowała, że powołano zespół, którego zadaniem jest ustalenie, czy w ramach procesu wyborczego doszło do niszczenia lub podrabiania protokołów oraz innych dokumentów wyborczych. Zespół - według medialnych doniesień - ma zweryfikować głosy w 296 komisjach wyborczych.

Karol Nawrocki Źródło: LESZEK SZYMAŃSKI/PAP