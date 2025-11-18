Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Sabotaż na kolei. Co wiemy do tej pory

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Żurek o aktach dywersji: wygląda na robotę profesjonalistów
Źródło: TVN24
Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie aktów dywersji na kolei. Niepokojące zdarzenia były też tematem nadzwyczajnego rządowego Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Rzecznik szefa służb Jacek Dobrzyński wskazuje, że mogą za nimi stać rosyjskie służby specjalne. Jednocześnie wciąż nie jest jasne, kto dokładnie odpowiada za zniszczenia i czy działał sam. Podsumowaliśmy wszystkie najnowsze informacje i doniesienia wokół sabotażu.

W weekend na torach kolejowych na stacji Mika (m. Życzyn, pow. garwoliński, Mazowieckie) oraz stacji Gołąb koło Puław (Lubelskie) doszło do aktów dywersji. 

Tu doszło do aktów dywersji
Tu doszło do aktów dywersji
Źródło: Google Maps

Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że w Mice "odpalono ładunek wybuchowy", a w okolicach Puław zniszczono trakcję oraz umieszczono na torach obejmę, która mogła wykoleić skład. Nikomu nic się nie stało. Jak podkreśla PKP PLK, wszystkie procedury kolei zadziałały prawidłowo. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. 

O tym, kto pierwszy poinformował o incydencie oraz późniejszych komunikatach służb i władz przeczytasz więcej tutaj.

Oto wszystkie najważniejsze informacje o aktach dywersji z ostatnich kilkunastu godzin.

Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?

Ewa Żebrowska

Śledztwo prokuratury

  • W poniedziałek Prokuratura Krajowa poinformowała o wszczęciu dochodzenia "w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, wymierzonych w infrastrukturę kolejową i popełnianych na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej".
  • Jak przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, "przedmiotem śledztwa jest uszkodzenie w dniach 15-17 listopada infrastruktury linii kolejowej nr 7 na trasie Warszawa Wschodnia-Dorohusk".
  • Śledztwo prowadzone jest w kierunku przestępstwa z art. 130 par. 7 Kodeksu karnego o szpiegostwie, za które grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności i przestępstw z art. 174 par. 1 o sprowadzeniu niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji i art. 171 par. 1 o wytwarzaniu lub obrocie substancjami niebezpiecznymi.
  • W zespole badającym akty dywersji znajdują się prokuratorzy z mazowieckiego wydziału PZ PK oraz funkcjonariusz ABW i CBŚP. 
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Źródło: tvnwarszawa.pl
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Źródło: tvnwarszawa.pl
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Źródło: tvnwarszawa.pl
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Źródło: tvnwarszawa.pl
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Źródło: tvnwarszawa.pl
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Źródło: tvnwarszawa.pl
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Źródło: tvnwarszawa.pl
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Źródło: tvnwarszawa.pl

Nadzwyczajne posiedzenie służb i rządu

  • We wtorek o godz. 9 zebrał się rządowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego. Trwał ok. godziny.
  • Oprócz premiera i ministrów wzięli w nim udział także dowódcy wojskowi, szefowie służb i przedstawiciel prezydenta.
  • Spotkanie dotyczyło ostatnich zdarzeń na kolei, ale uczestnicy rozmów nie poinformowali o szczegółach.
Rządowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego
Rządowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego
Rządowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego
Źródło: PAP
Rządowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego
Rządowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego
Źródło: PAP
Rządowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego
Rządowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego
Źródło: PAP

Kto odpowiada za akty dywersji?

  • Służby i władze nie informują, czy udało się ustalić, kto stoi za aktami dywersji.
  • Szef MSWiA przekazał w poniedziałek, że służby "zebrały bardzo obszerny materiał dowodowy, który pozwoli złapać" winnych tego "haniebnego aktu dywersji”. 
  • W ocenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka akt dywersji "wygląda na robotę profesjonalistów”" i "nie mógł to być cywil, chyba, że dobrze przeszkolony". 
  • Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że "wszystko wskazuje na to, że zleceniodawcą są rosyjskie służby specjalne".
Kto zlecił akty dywersji? "Chcieliby wiedzieć, za jakie sznurki nasi funkcjonariusze ciągną"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kto zlecił akty dywersji? "Chcieliby wiedzieć, za jakie sznurki nasi funkcjonariusze ciągną"

Czego wciąż nie wiemy?

  • Służby, władze i prokuratura ze względu na dobro śledztwa nie informują o wszystkich szczegółach i ustaleniach wokół wydarzeń na kolei.
  • Wciąż nie jest jasne, ile osób uczestniczyło w akcie dywersji oraz jakich dokładnie materiałów użyto do spowodowania eksplozji.
  • Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński ostrzegał we wtorek przed powielaniem informacji z niewiadomych źródeł.
  • O szczerzącej się na ten temat kampanii dezinformacji w mediach społecznościowych pisaliśmy też w Konkret24.
  • Według dziennikarza śledczego Radia ZET Mariusza Gierszewskiego w pobliżu uszkodzenia torów na trasie Warszawa-Lublin odkryto urządzenie do rejestracji obrazu. O ustalenia dotyczące kamery zamontowanej w pobliżu uszkodzonych torów oraz o to, czy sprawcy chcieli zarejestrować potencjalną katastrofę pytany był we wtorek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Albo wybuch, albo obserwacja miejsca, w którym to było umieszczone, by nikt tego nie zdemontował, by mieli na bieżąco podgląd i informacje. Takie hipotezy przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Służbę Kontrwywiadu Wojskowego będą badane - opowiedział.
  • Zdaniem serwisu funkcjonariusze mieli też zabezpieczyć karty SIM polskiego operatora z odnalezionych urządzeń. Na ich podstawie mieli dotrzeć do danych paszportu, na który zakupiono karty. W sprawie tych doniesień kontaktowaliśmy się z rzecznikiem Prokuratury Krajowej prok. Przemysławem Nowakiem. Jak przekazał, prokuratura nie udziela żadnych informacji na temat zabezpieczonych materiałów. 
Szef MON był pytany o kamerę zamontowaną w pobliżu uszkodzonych torów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szef MON był pytany o kamerę zamontowaną w pobliżu uszkodzonych torów

WARSZAWA
OGLĄDAJ: Sejm wybiera wicemarszałka. Przedstawiają kandydaturę Hołowni
Kosiniak w Sejmie przedstawia kandydaturę Hołowni

Sejm wybiera wicemarszałka. Przedstawiają kandydaturę Hołowni
WYDANIE SPECJALNE

Kosiniak w Sejmie przedstawia kandydaturę Hołowni
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/kg

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Przemysław Piątkowski / PAP

Udostępnij:
TAGI:
PKP PLKMSWiATomasz SiemoniakMarcin KierwińskiDonald TuskKarol NawrockiBiuro Bezpieczeństwa Narodowego
Czytaj także:
Woda z kranu i pasta do zębów szkodzą? "Jednozdaniowe mity" o fluorze
FAŁSZWoda z kranu i pasta do zębów szkodzą? "Jednozdaniowe mity" o fluorze
Zuzanna Karczewska
Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Wysoki nasyp, most w pobliżu i duże prędkości. Tak wygląda miejsce, gdzie wysadzono tory
WARSZAWA
Kobieta - szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Rząd uspokaja, lekarze alarmują. Rozbieżne informacje o przyjęciach na onkologię
Polska
shutterstock_2548113419
"Bezprecedensowe wyzwanie" dla polskich producentów
BIZNES
Zimowy listopad w Zakopanem
Śnieżnie w górach. Warunki na szlakach są już zimowe
METEO
imageTitle
Hiszpania bez lidera. Alcaraz ma problem
EUROSPORT
laptop, telefon, komputer
Awaria znacznej części internetu
BIZNES
Proces 51-letniego Piotra Z. i 52-letniego Macieja P. oskarżonych o dokonanie zabójstwa Marka M. w 1998 roku
Mieli go wywieźć do lasu, zabić i ukryć ciało. Po 27 latach ruszył proces
Poznań
tusk
Premier: ustalono osoby odpowiedzialne za akty dywersji
Polska
Donald Trump i Alexander Stubb
Stubb o strategii Trumpa wobec Rosji: próbował marchewki, teraz kij
Świat
Tak dziś wygląda staw młyński
Nowa atrakcja turystyczna czy nowy "Miś"? Spór o bardzo stary, zarośnięty staw
Tomasz Mikulicz
Tusk o dywersji
"Przekroczono pewną granicę". Premier w Sejmie
RELACJA
Marek Siwiec
"Ryzykowna nominacja", "polityczny prezent dla PiS"
Paulina Borowska
Budynek w zasadzie w całości rozebrano
Zabytkowa willa niemal zniknęła, są pierwsze zarzuty
Wrocław
imageTitle
Czas na wielkie emocje w Gdańsku. Kiedy World Tour w short tracku?
EUROSPORT
shutterstock_2523482173
Gwałtowny wzrost mimo ostrzeżeń. "Są miejsca, do których wyjazd byłby ogromną głupotą"
BIZNES
Prokuratura Okręgowa w Krakowie
Znany psychiatra przesłuchany. Wpłynęły dwa kolejne zawiadomienia
Kraków
Kokpit samolotu, zdjęcie ilustracyjne
Sąd: piloci nie są idealni, to tylko ludzie. Wyrok po próbie wyłączenia silników podczas lotu
Świat
Policja zabrała trumnę z ciałem (zdjęcie ilustracyjne)
Ostatnie pożegnanie miało się rozpocząć, do kościoła wkroczyli policjanci
Lublin
Deszcz, parasol, plucha, jesień
Tu mocno pada. IMGW ostrzega
METEO
"Muzyk z Ekwadoru" wysłał 59-latce pierścionek zaręczynowy (zdj. ilustracyjne)
"Muzyk z Ekwadoru" wyznał miłość, przesłał pierścionek i poprosił o pomoc
WARSZAWA
Włodzimierz Czarzasty został nowym marszałkiem Sejmu. Którzy posłowie poparli jego kandydaturę?
Czarzasty z nową rolą. Jedna posłanka koalicji "przeciw". Kto jeszcze?
Polska
imageTitle
Prezydent Trump chce pomóc kibicom
EUROSPORT
pap_20201228_05S
Relacjonowała wybuch pandemii. Teraz zaginęła
Świat
shutterstock_699411556
"Gotówka jest zła". Inwestorzy przestrzegają
BIZNES
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Lekarze chcą rozmowy z Tuskiem i Nawrockim. Pacjenci szukają wsparcia w Sejmie
Zdrowie
Skutki powodzi w gminie Samaipata w Boliwii
Rzeki wystąpiły z brzegów. Stan wyjątkowy, są zaginieni
METEO
Atak nożownika w Ursusie (zdj. ilustracyjne)
23-latek zginął po bójce. Poszukiwany mężczyzna sam zgłosił się do policjantów
Szczecin
Wypadek na terenie kopalni. Poparzony 48-latek
Na terenie kopalni osunęła się hałda. Zmarł poparzony 48-latek
Katowice
CZARZASTY
Czarzasty "bardzo zestresowany"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica