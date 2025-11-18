Sabotaż na kolei. Co wiemy do tej pory

Żurek o aktach dywersji: wygląda na robotę profesjonalistów Źródło: TVN24

W weekend na torach kolejowych na stacji Mika (m. Życzyn, pow. garwoliński, Mazowieckie) oraz stacji Gołąb koło Puław (Lubelskie) doszło do aktów dywersji.

Tu doszło do aktów dywersji Źródło: Google Maps

Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że w Mice "odpalono ładunek wybuchowy", a w okolicach Puław zniszczono trakcję oraz umieszczono na torach obejmę, która mogła wykoleić skład. Nikomu nic się nie stało. Jak podkreśla PKP PLK, wszystkie procedury kolei zadziałały prawidłowo. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo.

O tym, kto pierwszy poinformował o incydencie oraz późniejszych komunikatach służb i władz przeczytasz więcej tutaj.

Oto wszystkie najważniejsze informacje o aktach dywersji z ostatnich kilkunastu godzin.

Śledztwo prokuratury

"w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, wymierzonych w infrastrukturę kolejową i popełnianych na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej". W poniedziałek Prokuratura Krajowa poinformowała o wszczęciu dochodzenia "w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, wymierzonych w infrastrukturę kolejową i popełnianych na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej".

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, "przedmiotem śledztwa jest uszkodzenie w dniach 15-17 listopada infrastruktury linii kolejowej nr 7 na trasie Warszawa Wschodnia-Dorohusk" .

Śledztwo prowadzone jest w kierunku przestępstwa z art. 130 par. 7 Kodeksu karnego o szpiegostwie , za które grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności i przestępstw z art. 174 par. 1 o sprowadzeniu niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji i art. 171 par. 1 o wytwarzaniu lub obrocie substancjami niebezpiecznymi .

W zespole badającym akty dywersji znajdują się prokuratorzy z mazowieckiego wydziału PZ PK oraz funkcjonariusz ABW i CBŚP.

Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika Służby pracują w miejscowości Życzyn Źródło: tvnwarszawa.pl Służby pracują w miejscowości Życzyn Źródło: tvnwarszawa.pl Służby pracują w miejscowości Życzyn Źródło: tvnwarszawa.pl Służby pracują w miejscowości Życzyn Źródło: tvnwarszawa.pl Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika Źródło: tvnwarszawa.pl Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika Źródło: tvnwarszawa.pl Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika Źródło: tvnwarszawa.pl Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika Źródło: tvnwarszawa.pl

Nadzwyczajne posiedzenie służb i rządu

We wtorek o godz. 9 zebrał się rządowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego . Trwał ok. godziny.

Oprócz premiera i ministrów wzięli w nim udział także dowódcy wojskowi, szefowie służb i przedstawiciel prezydenta.

Spotkanie dotyczyło ostatnich zdarzeń na kolei, ale uczestnicy rozmów nie poinformowali o szczegółach.

Rządowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego Rządowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego Źródło: PAP Rządowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego Źródło: PAP Rządowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego Źródło: PAP

Kto odpowiada za akty dywersji?

Służby i władze nie informują, czy udało się ustalić, kto stoi za aktami dywersji.

Szef MSWiA przekazał w poniedziałek, że służby "zebrały bardzo obszerny materiał dowodowy, który pozwoli złapać" winnych tego "haniebnego aktu dywersji”.

W ocenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka akt dywersji "wygląda na robotę profesjonalistów”" i "nie mógł to być cywil, chyba, że dobrze przeszkolony".

Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że "wszystko wskazuje na to, że zleceniodawcą są rosyjskie służby specjalne".

Czego wciąż nie wiemy?

Służby, władze i prokuratura ze względu na dobro śledztwa nie informują o wszystkich szczegółach i ustaleniach wokół wydarzeń na kolei.

Wciąż nie jest jasne, ile osób uczestniczyło w akcie dywersji oraz jakich dokładnie materiałów użyto do spowodowania eksplozji.

Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński ostrzegał we wtorek przed powielaniem informacji z niewiadomych źródeł .

O szczerzącej się na ten temat kampanii dezinformacji w mediach społecznościowych pisaliśmy też w Konkret24

Według dziennikarza śledczego Radia ZET Mariusza Gierszewskiego w pobliżu uszkodzenia torów na trasie Warszawa-Lublin odkryto urządzenie do rejestracji obrazu. O ustalenia dotyczące kamery zamontowanej w pobliżu uszkodzonych torów oraz o to, czy sprawcy chcieli zarejestrować potencjalną katastrofę pytany był we wtorek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Albo wybuch, albo obserwacja miejsca, w którym to było umieszczone, by nikt tego nie zdemontował, by mieli na bieżąco podgląd i informacje. Takie hipotezy przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Służbę Kontrwywiadu Wojskowego będą badane - opowiedział.

Zdaniem serwisu funkcjonariusze mieli też zabezpieczyć karty SIM polskiego operatora z odnalezionych urządzeń. Na ich podstawie mieli dotrzeć do danych paszportu, na który zakupiono karty. W sprawie tych doniesień kontaktowaliśmy się z rzecznikiem Prokuratury Krajowej prok. Przemysławem Nowakiem. Jak przekazał, prokuratura nie udziela żadnych informacji na temat zabezpieczonych materiałów.

