Sabotaż na kolei. Co wiemy do tej pory

W weekend na torach kolejowych na stacji Mika (m. Życzyn, pow. garwoliński, Mazowieckie) oraz stacji Gołąb koło Puław (Lubelskie) doszło do aktów dywersji.
Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że w Mice "odpalono ładunek wybuchowy", a w okolicach Puław zniszczono trakcję oraz umieszczono na torach obejmę, która mogła wykoleić skład. Nikomu nic się nie stało. Jak podkreśla PKP PLK, wszystkie procedury kolei zadziałały prawidłowo. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo.
Oto wszystkie najważniejsze informacje o aktach dywersji z ostatnich kilkunastu godzin.
Śledztwo prokuratury
- W poniedziałek Prokuratura Krajowa poinformowała o wszczęciu dochodzenia "w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, wymierzonych w infrastrukturę kolejową i popełnianych na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej".
- Jak przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, "przedmiotem śledztwa jest uszkodzenie w dniach 15-17 listopada infrastruktury linii kolejowej nr 7 na trasie Warszawa Wschodnia-Dorohusk".
- Śledztwo prowadzone jest w kierunku przestępstwa z art. 130 par. 7 Kodeksu karnego o szpiegostwie, za które grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności i przestępstw z art. 174 par. 1 o sprowadzeniu niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji i art. 171 par. 1 o wytwarzaniu lub obrocie substancjami niebezpiecznymi.
- W zespole badającym akty dywersji znajdują się prokuratorzy z mazowieckiego wydziału PZ PK oraz funkcjonariusz ABW i CBŚP.
Nadzwyczajne posiedzenie służb i rządu
- We wtorek o godz. 9 zebrał się rządowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego. Trwał ok. godziny.
- Oprócz premiera i ministrów wzięli w nim udział także dowódcy wojskowi, szefowie służb i przedstawiciel prezydenta.
- Spotkanie dotyczyło ostatnich zdarzeń na kolei, ale uczestnicy rozmów nie poinformowali o szczegółach.
Kto odpowiada za akty dywersji?
- Służby i władze nie informują, czy udało się ustalić, kto stoi za aktami dywersji.
- Szef MSWiA przekazał w poniedziałek, że służby "zebrały bardzo obszerny materiał dowodowy, który pozwoli złapać" winnych tego "haniebnego aktu dywersji”.
- W ocenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka akt dywersji "wygląda na robotę profesjonalistów”" i "nie mógł to być cywil, chyba, że dobrze przeszkolony".
- Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że "wszystko wskazuje na to, że zleceniodawcą są rosyjskie służby specjalne".
Czego wciąż nie wiemy?
- Służby, władze i prokuratura ze względu na dobro śledztwa nie informują o wszystkich szczegółach i ustaleniach wokół wydarzeń na kolei.
- Wciąż nie jest jasne, ile osób uczestniczyło w akcie dywersji oraz jakich dokładnie materiałów użyto do spowodowania eksplozji.
- Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński ostrzegał we wtorek przed powielaniem informacji z niewiadomych źródeł.
- O szczerzącej się na ten temat kampanii dezinformacji w mediach społecznościowych pisaliśmy też w Konkret24.
- Według dziennikarza śledczego Radia ZET Mariusza Gierszewskiego w pobliżu uszkodzenia torów na trasie Warszawa-Lublin odkryto urządzenie do rejestracji obrazu. O ustalenia dotyczące kamery zamontowanej w pobliżu uszkodzonych torów oraz o to, czy sprawcy chcieli zarejestrować potencjalną katastrofę pytany był we wtorek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Albo wybuch, albo obserwacja miejsca, w którym to było umieszczone, by nikt tego nie zdemontował, by mieli na bieżąco podgląd i informacje. Takie hipotezy przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Służbę Kontrwywiadu Wojskowego będą badane - opowiedział.
- Zdaniem serwisu funkcjonariusze mieli też zabezpieczyć karty SIM polskiego operatora z odnalezionych urządzeń. Na ich podstawie mieli dotrzeć do danych paszportu, na który zakupiono karty. W sprawie tych doniesień kontaktowaliśmy się z rzecznikiem Prokuratury Krajowej prok. Przemysławem Nowakiem. Jak przekazał, prokuratura nie udziela żadnych informacji na temat zabezpieczonych materiałów.
