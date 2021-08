Rzeczniczka Straży Granicznej: 126 prób nielegalnego przekroczenia granicy, 31 osób zatrzymanych

Straż Graniczna odnotowała ostatniej doby 126 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W związku z tymi sytuacjami zatrzymano 31 osób. Rzeczniczka SG podporucznik Anna Michalska wyjaśniała, co dzieje się z takimi osobami.

Rzeczniczka Straży Granicznej podporucznik Anna Michalska powiedziała we wtorek w Kuźnicy na Podlasiu, że ostatniej doby odnotowano 126 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zatrzymano 31 nielegalnych imigrantów, głownie obywateli Iraku.

Co po zatrzymaniu cudzoziemców?

Wyjaśniła, że w sprawie potwierdzenia tożsamości zatrzymywanych osób, Straż Graniczna zwraca się do placówek dyplomatycznych.

- Następnie osoby te trafiają w procedurę powrotową, która finalnie ma się zakończyć decyzją zobowiązującą do powrotu o kraju pochodzenia lub, jeżeli osoby złożą wniosek o ochronę międzynarodową, to toczy się procedura uchodźcza, która kończy się przyznaniem bądź nie statusu uchodźcy. Ale tutaj decyzje podejmie szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców - wyjaśniała Michalska.