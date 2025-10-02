Ryszard Petru głosował przeciwko Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz

Ryszard Petru o wewnętrznych wyborach w Polsce 2050 Źródło: TVN24

Gościem czwartkowego programu "Tak jest" w TVN24 był poseł klubu Polska 2050 Ryszard Petru. Mówił o swoich aspiracjach do zostania przewodniczącym Polski 2050, stanie koalicji rządowej i rywalizacji z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

Był pytany o to, czy głosował za kandydaturą Katarzyny Pełczyńskiej Nałęcz na stanowisko wicepremierki z ramienia Polski 2050. - Nie, w obu przypadkach głosowałem przeciwko kandydaturze pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz - odparł.

- Po pierwsze, jednak w ostatnim okresie, kiedy nam spadły sondaże, to ona była odpowiedzialna za kształtowanie się polityki partii. Szymon Hołownia jednak był głównie marszałkiem, potem startował w wyborach prezydenckich, nie zajmował się taką polityką partyjną na co dzień. I to, moim zdaniem, to odejście od źródła i błędne decyzje, włącznie z dziwnymi decyzjami, jeżeli chodzi o głosowania, chociażby ostatnie - CPK, czy też kwestie Ordo Iuris, to nie wiem, jaką ma to wartość dodaną dla koalicji, bo wygrywa na tym tylko PiS i pan Nawrocki - wyjaśniał Ryszard Petru

Petru: nie będę szukał rewanżu

Jak tłumaczył, z ministrą funduszy i polityki regionalnej dzielą go nie tylko odmienne wizje na funkcjonowanie partii w ramach koalicji rządowej, ale także kwestie programowe. - Ona była przeciwko obniżeniu składki zdrowotnej - przypomniał Petru, który był zwolennikiem tej propozycji.

Poseł Polski 2050 zaznaczył jednak, że gdyby został przewodniczącym Polski 2050, zachowałby Pełczyńską-Nałęcz na jej obecnym stanowisku.

- Gdybym wygrał szefostwo partii Polska 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dalej byłaby ministrą funduszy. Nie będę szukał rewanżu. Chcę, żeby ona dalej kontynuowała tę pracę, bo wiem, że robi ją dobrze - zaznaczył.

