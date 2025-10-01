Logo strona główna
Polska

Kolejny kandydat do przejęcia partii po Hołowni. Ma pięć postulatów

Szymon Hołownia
Ryszard Petru poinformował w środę, że będzie startował na przewodniczącego partii Polska 2050. Według niego partia potrzebuje "powrotu do źródeł". Polityk przedstawił pięć punktów, na których jego zdaniem ugrupowanie powinno skupić się przez najbliższe dwa lata.

Wybory na szefa Polski 2050 odbędą się w styczniu przyszłego roku. Szymon Hołownia zadeklarował, że nie zamierza ubiegać się o przedłużenie mandatu jako przewodniczący partii.

Taką chęć wyraził za to Ryszard Petru. "Będę startował na przewodniczącego partii Polska 2050" - oświadczył we wpisie opublikowanym w środę rano na X.

Petru: wiem jak odzyskać naszych wyborców

Jak tłumaczy polityk, wyzwanie to podejmuje wierząc, że partia jest w stanie odzyskać wyborców, którzy zaufali jej w 2023 roku.

"Wiem, jak to zrobić. Proponuję powrót do korzeni, czyli do tego, co stało za sukcesem naszego ugrupowania i całej Trzeciej Drogi: do przedsiębiorczości, rozsądnej transformacji energetycznej, adresowanej polityki społecznej rozwiązującej problemy konkretnych ludzi" - napisał Petru.   Wyraził wdzięczność Szymonowi Hołowni za stworzenie tego politycznego projektu. "Bez Polski 2050 - i szerzej - bez Trzeciej Drogi - którą tworzyliśmy wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym, nie było zwycięstwa w 2023 roku i Koalicji 15 października" - ocenił.   "Chcę podziękować Szymonowi nie tylko za utworzenie ugrupowania, ale również za zapał, który pozostał zarówno w ugrupowaniu (pomimo trudności), jak i w stowarzyszeniu Polska 2050, które do dziś działa aktywnie" - dodał.

Chęć udziału w wyścigu o kierownictwo w partii wyraziła we wtorek także ministra klimatu i środowiska oraz wiceszefowa Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. - Nie podjęłam jeszcze decyzji. Natomiast nie wykluczam takiej ewentualności - stwierdziła, pytana przez dziennikarzy o tę sprawę.

Petru o planach Hołowni: trzeba uszanować jego decyzję

Petru wyznał we wpisie, że był zwolennikiem udziału Szymona Hołowni w rządzie w randze wicepremiera. "Wybrał on inną formę realizacji swego politycznego zaangażowania. Ma do tej decyzji pełne prawo i decyzję tę trzeba uszanować. Jego działalność polityczna nie tylko w Polsce, ale i za granicą tworzy nowe wyzwania dla naszego ugrupowania, jak również całej koalicji" - napisał.

Zgodnie z umową koalicyjną lider Polski 2050 Szymon Hołownia pozostanie marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 roku. Potem zastąpić ma go na tym stanowisku współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Hołownia zapowiedział, że nie chce obejmować funkcji wicepremiera w rządzie Donalda Tuska. Polityk przekazał też, że wystąpił o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

"Potrzebujemy powrotu do źródeł"

Hołownia podkreślił, że "rolą i zadaniem partii Polska 2050 powinno być wpieranie koalicji poprzez realizację postulatów programowych". "Potrzebujemy powrotu do źródeł: Polski przedsiębiorczej, zielonej, pamiętającej o potrzebujących" - przekonuje teraz Petru.

Polityk przedstawił pięć postulatów, które jego zdaniem powinny stanowić główny przekaz partii na najbliższe dwa lata:

1. Przedsiębiorczość 2. Zielona transformacja 3. Ludzkie sprawy 4. Szczelne granice 5. Bezpieczeństwo

Autorka/Autor: Monika Winiarska /lulu

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

