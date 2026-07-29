Rozłam w PiS, Mateusz Morawiecki zakłada klub. Politycy komentują

Kolejna wymiana zdań polityków dwóch frakcji w mediach społecznościowych. Europoseł PiS Patryk Jaki napisał, że "Kaczyński nie wyrzucił Morawieckiego i jego ekipy. Więc Morawiecki odszedł sam - potwierdzając przypuszczenia, że od dawna planował rozłam i prezent dla Tuska".

"Mówił o 'nowym' programie, a wczoraj szybko internauci znaleźli, że 8 na 10 punktów przepisał z programu byłej Suwerennej Polski. Co potwierdza, że nie mają nic nowego do zaproponowania" - dodał. Napisał też, że "główny intrygant" Morawieckiego - Piotr Mueller, członek Rozwoju Plus - "kłamliwie zarzucił PiS dążenie do Polexitu".

Niedługo później Jakiemu odpowiedział sam Mueller. "Głosowałeś w Parlamencie Europejskim za inwigilacją obywateli w postaci czat control. Próbowałeś zmusić do tego całą delegację PiS" - napisał.

"Nie mieszaj mnie w swoje intrygi. Zajmij się Tuskiem" - zaznaczył.