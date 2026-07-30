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Syreny na Lubelszczyźnie. Co z alertem RCB? Został "wstrzymany"

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W Wielkopolsce zawyją syreny alarmowe (zdj. ilustracyjne)
Gałecka o alercie RCB: był planowany, ale podjęto decyzję o niewysłaniu go
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli syreny alarmowe, ale nie dostali alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z wyjaśnieniem sytuacji. Dlaczego? Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka w TVN24 mówiła, że "podjęto działania w zakresie uruchomienia wysyłki alertu RCB", ale został on "wstrzymany w związku z odwołaniem zagrożenia z powietrza".

Syreny alarmowe w Lublinie i okolicach zawyły o godzinie 3.50. Na profilu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, gdzie regularnie publikowane są informacje o zagrożeniach, brak informacji, co się działo. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przybliżyła w TVN24 procedury w tym zakresie.

Co z alertem RCB w Lublinie? Rzeczniczka MSWiA tłumaczy

- Zgodnie z procedurą, i taka sytuacja miała miejsce dzisiejszej nocy, jeżeli istnieje zagrożenie z powietrza, a takie rzeczywiście mieliśmy dzisiaj na terenie województwa lubelskiego, Centrum Operacji Powietrznych Wojska Polskiego informuje odpowiednio służby o takim zagrożeniu - mówiła Gałecka.

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Jak przekazała, taka informacja wpłynęła z Centrum Operacji Powietrznych. - Zgodnie z procedurą natychmiastowo wojewoda, samorząd, podjął decyzję o włączeniu sygnałów alarmowych - opisała. 

Czy w ślad za uruchomieniem syren nie powinien pójść alert RCB dla mieszkańców? - dopytywał prowadzący. Gałecka przekazała, że w związku z informacją od Centrum Operacji Powietrznych powiadomiono państwowe media. - Równocześnie również informuję, że podjęto działania w zakresie uruchomienia wysyłki alertu RCB. Alert RCB został wstrzymany w związku z odwołaniem przez Centrum Operacji Powietrznych zagrożenia z powietrza - tłumaczyła. 

Gałecka przekazała, że "tak jak służby weryfikują swoje procedury, tak również RCB później będzie weryfikowało po tej sytuacji, czy taki alert rzeczywiście nie powinien jednak - pomimo odwołania alertu z powietrza - zostać wysłany do mieszkańców". 

- Informacja została wysłana do głównych mediów tak, aby media mogły już informować czy w radiu osoby, które jadą do pracy, czy w telewizji, kiedy osoby wstają rano, włączają telewizor, aby ta informacja przez media została już opublikowana - mówiła Gałecka. - Było planowane wysłanie alertu RCB, natomiast zgodnie z tym, że Centrum Operacji Powietrznych odwołało zagrożenie z powietrza, RCB podjęło decyzję, że ten alert nie będzie wysłany - podkreśliła. 

Gałecka dopytywana była, ile trwa procedura od momentu decyzji o wysłaniu alertu do czasu sformułowania komunikatu gotowego do wysłania. - To będzie weryfikowane w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa - odpowiedziała rzeczniczka MSWiA. 

Syreny w Lublinie. "Mieliśmy wiarygodne informacje"

O sprawę pytaliśmy wcześniej rzecznika wojewody lubelskiego. - Alert RCB - o tym na pewno wypowie się samo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i o ich sposobie informowania mieszkańców, natomiast nasz sposób komunikacji, nasz sposób powiadamiania ludności cywilnej, ten taki nagły, natychmiastowy i bardzo precyzyjny, to właśnie są syreny alarmowe - tłumaczył w TVN24 Marcin Bubicz.

- W tym przypadku mieliśmy wiarygodne, potwierdzone informacje o zagrożeniu z powietrza dla Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego też w wielu powiatach województwa lubelskiego ten alarm został ogłoszony i rozpoczęty. Gdy tylko to zagrożenie minęło, niezwłocznie alarm odwołaliśmy - mówił rzecznik.

Rzecznik wojewody lubelskiego o tym, czy mieszkańcy otrzymali alert RCB
Źródło: TVN24

Syreny też w Krasnymstawie

Syreny alarmowe zawyły w czwartek również w Krasnymstawie. Jak poinformował burmistrz miasta Daniel Miciuła, przed godziną 4 wpłynęło powiadomienie o zagrożeniu z powietrza. "W związku z licznymi atakami rakietowymi na Ukrainę, w tym prowadzonymi w pobliżu granicy z Polską. W Krasnystawie uruchomione zostały syreny alarmowe" - przekazał Miciuła. Zaznaczył, że system ostrzegania zadziałał sprawnie i zgodnie z procedurami, a po ustaniu zagrożenia mieszkańcy usłyszeli kolejny sygnał informujący o jego odwołaniu. Burmistrz apelował o zachowanie spokoju i stosowanie się do komunikatów służb oraz o "dalsze śledzenie tylko oficjalnych komunikatów oraz zachowanie czujności".

Alarm i krater. Co się wydarzyło w nocy w Lublinie i Taranawie-Kolonii?

W czwartek w nocy w Lublinie i innych częściach woj. lubelskiego uruchomiono syreny alarmowe z powodu "informacji o prawdopodobnym uderzeniu z powietrza".

Z kolei w miejscowości Tarnawa-Kolonia policja odkryła "krater". Wojsko poinformowało o "niezidentyfikowanym obiekcie", który prawdopodobnie spadł w tym miejscu.

Jak twierdzi szef ukraińskiego MSZ, w polską przestrzeń powietrzną wleciał rosyjski pocisk manewrujący Kh-101.

Informacje o tych sytuacjach trafiły do najważniejszych osób w państwie - podał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
LublinPolicjaWojskoStraż pożarnaMSWiA
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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