Rosyjski wariant maksymalny wobec Polski? "Są ograniczeni w możliwościach"

Były szef Agencji Wywiadu w "Rozmowie Piaseckiego" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pułkownik Piotr Krawczyk, były szef Agencji Wywiadu, został zapytany w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o to, jaki jest jego zdaniem "najbardziej pesymistyczny, ale realny scenariusz rosyjskiej agresji wobec Polski" i do czego Rosjanie wobec Polski, w wariancie maksymalnym, mogą się jego zdaniem posunąć.

- Po pierwsze, nie zawsze najbardziej pesymistyczny scenariusz jest tym najbardziej realistycznym scenariuszem. W tym momencie musimy brać pod uwagę, że jednak Rosjanie są w pewien sposób ograniczeni w swoich możliwościach Ukrainą - wskazywał.

Rosjanie "mają ogromne problemy"

Jak mówił, "minęło 3,5 roku wojny". - Rosjanie zajmują obecnie mniej terytoriów ukraińskich, niż zajmowali wiosną, latem 2022 roku. Poza tym mają ogromne problemy ze swoją gospodarką - zauważył.

Jego zdaniem "Rosjanie mają w tym momencie naprawdę mniejsze pole manewru". - Oczywiście możemy sobie różne scenariusze szykować, natomiast ja nie widzę w perspektywie krótkiego czasu, czy nawet średniego, możliwości jakiegoś bezpośredniego kinetycznego uderzenia Rosji na Polskę - powiedział pułkownik.

Na pytanie, czy zatem według niego wizja zmasowanego, pełnoskalowego ataku na Polskę raczej oddala się, niż zbliża, odparł, że "na pewno nie przybliża się szybko". - Nie można jej wykluczyć. Ale to nie jest tak, że w najbliższych miesiącach mamy ją realnie przed sobą - podkreślał.

W miesiącach nie, a w latach? - Tego nie jestem w stanie przewidzieć, bo tutaj musielibyśmy mieć jakąś magiczną kulę i to raczej byłaby odpowiedź z kategorii wróżbiarstwa, a nie analityki - powiedział Krawczyk.

OGLĄDAJ: TVN24 HD