Rosyjski samolot naruszył przestrzeń Polski. Doszło do "awarii systemu"

W dniu 11 lutego 2025 roku o godz. 14.09 we wschodniej części Zatoki Gdańskiej doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej nad wodami terytorialnymi RP przez samolot Su-24MR Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej - poinformowało w komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Do zdarzenia miało dojść z powodu awarii systemu nawigacyjnego maszyny.