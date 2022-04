Morawiecki o wstrzymaniu dostaw gazu przez Rosję: nie ugniemy się przed tym szantażem

Według raportu Forum Energii, udział Rosji w całym polskim imporcie wynosił dotąd 55 proc. Pozostałe kierunki importu gazu do Polski to: Niemcy (21 proc.), Katar (13 proc.), USA (6 proc.) i Norwegia (2 proc.).

Premier: to bezpośredni atak na Polskę

- To problem, który wiąże się z kolejnym działaniem ze strony Rosji - powiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. - Tym razem Rosja przesunęła granicę imperializmu, imperializmu gazowego, o kolejny krok dalej. To bezpośredni atak na Polskę, która wczoraj pokazała, czym jest realne uderzenie w rosyjskich oligarchów. Przedstawiliśmy pierwszą listę rosyjskich oligarchów, rosyjskich przedsiębiorców i w zemście za to ze strony Kremla popłynęła groźba, a dziś rano ta groźba została zrealizowana - powiedział premier. Ale - jak dodał - "my do tego momentu się przygotowywaliśmy, przygotowywaliśmy się od lat". Według Morawieckiego, początek tego procesu to lata 2006-2007, kiedy "podjęta została decyzja przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego o budowie terminala w Świnoujściu", która "zaskutkowała tym, że dziś ten terminal działa i jest w stanie tłoczyć gaz w wysokości powyżej 6 miliardów metrów sześciennych".