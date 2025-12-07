"Mała bohaterka" Łucja potrzebuje wsparcia. Rodzina czeka na darczyńcę

Rodzina z Nowego Sącza wciąż czeka na swojego darczyńcę Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Opiekuje się Łucją niemal bez przerwy, wspierana przez dziadków i starszą córkę, Magdę. Tata pracuje na ponad pełen etat, by zapewnić pieniądze na leczenie, które pochłania większość domowego budżetu. Rodzina potrzebuje wsparcia, czeka na swojego darczyńcę w ramach akcji Szlachetnej Paczki. Pomóc można tutaj >>>

Rodziny czekają

Rodzin czekających na swoich darczyńców jest wciąż ponad cztery i pół tysiąca.

Szlachetna Paczka udostępnia w internecie bazę rodzin, którym można pomóc w ramach tegorocznej 25. edycji akcji. Świąteczne prezenty trafią do potrzebujących podczas "weekendu cudów", czyli 13 i 14 grudnia.

OGLĄDAJ: Kulisy tajnych obrad Sejmu. Oglądaj "W kuluarach" w TVN24 i TVN24+