"Mała bohaterka" Łucja potrzebuje wsparcia. Rodzina czeka na darczyńcę

Opiekuje się Łucją niemal bez przerwy, wspierana przez dziadków i starszą córkę, Magdę. Tata pracuje na ponad pełen etat, by zapewnić pieniądze na leczenie, które pochłania większość domowego budżetu. Rodzina potrzebuje wsparcia, czeka na swojego darczyńcę w ramach akcji Szlachetnej Paczki. Pomóc można tutaj >>>
Rodziny czekają
Rodzin czekających na swoich darczyńców jest wciąż ponad cztery i pół tysiąca.
Szlachetna Paczka udostępnia w internecie bazę rodzin, którym można pomóc w ramach tegorocznej 25. edycji akcji. Świąteczne prezenty trafią do potrzebujących podczas "weekendu cudów", czyli 13 i 14 grudnia.
Autorka/Autor: Stefania Kulik
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24