Bąkiewicz "nie życzył sobie" obecności dziennikarza na zgromadzeniu publicznym, policjant interweniował. RPO zgłasza uwagi do KSP

Rzecznik Praw Obywatelskich po raz drugi zwrócił się do Komendanta Stołecznego Policji z wnioskiem o wyjaśnienie interwencji policjanta wobec dziennikarza TVN24. W październiku funkcjonariusz w trakcie zgromadzenia publicznego nakazał reporterowi opuszczenie marszu, bo - jak mówił - jego organizator Robert Bąkiewicz "sobie nie życzy, żeby brał udział w zgromadzeniu".

Biuro RPO w oświadczeniu wyjaśniło, że chodzi o odmowę dopuszczenia dziennikarza do relacjonowania zgromadzenia publicznego , zorganizowanego przez Stowarzyszenie Roty Marszy Niepodległości 7 października tego roku w centrum Warszawy.

Tego dnia reporter TVN24 Artur Warcholiński przyjechał na zgromadzenie, aby zadać jego organizatorowi Robertowi Bąkiewiczowi pytania na potrzeby swojego reportażu. Bąkiewicz - w reakcji - zwrócił się do funkcjonariusza policji z apelem o usunięcie dziennikarza ze zgromadzenia. Zajście zostało zarejestrowane.

Bąkiewicz, wzywając do "zabrania" Warcholińskiego, argumentował, że to "dziennikarz" TVN24

Policjant, zwracając się do reportera, oświadczył, że organizator "nie życzy sobie" jego obecności "i tyle". "Co pan nie rozumie? Proszę opuścić zgromadzenie i tyle" - mówił, odsyłając do rzecznika policji.