Kaczyński o zmianach w rządzie

Kaczyński o planowanych zmianach w rządzie Tuska Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezes PiS komentował zmiany w rządzie jeszcze przed ich oficjalnym ogłoszeniem. Był pytany między innymi o objęcie funkcji wicepremiera przez Radosława Sikorskiego. - Radosław Sikorski w mojej ocenie jest nieporozumieniem, jeżeli chodzi o jego udział w życiu publicznym - stwierdził.

Radosław Sikorski Źródło: Marcin Obara/PAP

Na uwagę, że Sikorski był swego czasu ministrem w rządzie PiS, Kaczyński odparł, że "jest to troszeczkę bardziej skomplikowane". - To był rząd nastawiony na koalicję z PO. Do takiego rządu się nadawał - ocenił prezes PiS. - Ja go lepiej poznałem wtedy, nie będę tego opowiadał, może kiedyś opiszę - dodał. - Wydaje mi się też, że zaszły w nim jakieś negatywne zmiany. To jest moja ocena - stwierdził Kaczyński.

Pytany, co sądzi o planowanych zmianach w kierownictwie ministerstwa sprawiedliwości, gdzie Adama Bodnara ma zastąpić Waldemar Żurek, Kaczyński odparł: - To też jest z deszczu pod rynnę.

OGLĄDAJ: TVN24 HD