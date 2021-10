Rekonstrukcja rządu. Premier Morawiecki o nowych ministrach

Premier Mateusz Morawiecki poinformował na konferencji prasowej, że Henryk Kowalczyk zostanie nowym ministrem rolnictwa. Obejmie też funkcję wicepremiera. Nie jest to jednak jedyna zmiana w rządzie. O godzinie 17 w Pałacu Prezydenckim zaplanowana jest uroczystość, podczas której prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów.

Na wtorkowej konferencji prasowej szef rządu powiedział, że we wniosku skierowanym do prezydenta w sprawie zmian w rządzie zaproponował zmianę na stanowisku ministra rolnictwa i rozwoju wsi - Grzegorza Pudę zastąpi Henryk Kowalczyk, który zostanie także wicepremierem .

Premier: tworzymy Ministerstwo Sportu i Turystyki

- Ze względu na to, że wchodzimy w kolejny okres perspektywy unijnej, zagospodarowanie tych funduszy, także w kontekście Krajowego Programu Odbudowy jest takie ważne, to tu poprosiłem pana ministra (rolnictwa i rozwoju wsi) Grzegorza Pudę, by przeszedł na stanowisko ministra konstytucyjnego, ministra funduszy i polityki regionalnej - kontynuował szef rządu. Jak dodał, Puda pracował wcześniej w tym ministerstwie.