Rząd dowozi w najważniejszych kwestiach? Co sądzą Polacy

Czy rząd wywiązuje się z najważniejszych obietnic? Sondaż

Czy Pana\Pani zdaniem rząd wywiązuje się z najważniejszych obietnic wyborczych złożonych w kampanii 2023 roku? Takie pytanie zadano ankietowanym w sondażu pracowni Opinia24, przeprowadzonym dla "Faktów" TVN i TVN24.

23 procent z nich odpowiedziało, że tak. Negatywnej odpowiedzi udzieliło 64 procent respondentów. Na opcję "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało natomiast 13 procent.

Czy rząd wywiązuje się z najważniejszych obietnic?

Badanie wykonano za pomocą wywiadów telefonicznych CATI, na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Zrealizowano je w dniach 13-14 października 2025 roku.

