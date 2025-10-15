Rząd dowozi w najważniejszych kwestiach? Co sądzą Polacy

Czy Pana\Pani zdaniem rząd wywiązuje się z najważniejszych obietnic wyborczych złożonych w kampanii 2023 roku? Takie pytanie zadano ankietowanym w sondażu pracowni Opinia24, przeprowadzonym dla "Faktów" TVN i TVN24.
23 procent z nich odpowiedziało, że tak. Negatywnej odpowiedzi udzieliło 64 procent respondentów. Na opcję "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało natomiast 13 procent.
ZOBACZ TEŻ: Czego oczekują Polacy? Dwa wyraźne priorytety
Badanie wykonano za pomocą wywiadów telefonicznych CATI, na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Zrealizowano je w dniach 13-14 października 2025 roku.
Autorka/Autor: Aleksandra Koszowska /akw
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP