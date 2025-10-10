Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Raport o pomocy Ukrainie i komentarz Cezarego Tomczyka, który zniknął

Cezary Tomczyk
Tomczyk: powszechne szkolenia obronne są priorytetem
Źródło: TVN24
W rządowym raporcie o pomocy Ukrainie przytoczone zostały między innymi liczby dotyczące wysłanego tam z Polski sprzętu wojskowego. Wiceszef MON Cezary Tomczyk odpowiedział na wpis w portalu X, gdzie przytoczone były te statystyki, lecz później usunął swój post. Zapytaliśmy go dlaczego.

W czwartek został zaprezentowany rządowy raport "Polska pomoc Ukrainie 2022-2023". Wynika z niego, że wydatki pomocowe polskiego rządu we wskazanym okresie na rzecz Ukrainy oraz jej obywateli przebywających na terenie Polski wyniosły 106 miliardów złotych - stanowi to równowartość 25 miliardów euro. Jak wskazują autorzy raportu, stawia to nasz kraj na trzecim miejscu na świecie, zaraz po USA (68 miliardów euro) i Niemczech (33 miliardy euro).

W raporcie zaznaczono, że znacząca część pomocy była realizowana przez osoby prywatne i organizacje pozarządowe. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego aż 77 procent Polaków zaangażowała się w pomoc uchodźcom. Wartość pomocy udzielonej Ukraińcom przez polskie społeczeństwo szacowano w raporcie na około 20 miliardów złotych.

ZOBACZ CAŁY RAPORT "POLSKA POMOC UKRAINIE 2022-2023"

Wojskowa pomoc dla Ukrainy

Jednym z punktów raportu jest wojskowa pomoc Polski dla Ukrainy. Jak poinformowano, od początku 2022 roku Polska przekazała 46 pakietów różnego rodzaju uzbrojenia i amunicji, a pakiet 47 jest w fazie przygotowania. W latach 2022-2024 Polska przekazała Ukrainie nieodpłatnie: 318 czołgów, 586 pojazdów opancerzonych, 137 systemów artyleryjskich, 10 samolotów, 10 helikopterów.

Ponadto do końca 2023 roku Polska zakupiła i przekazała Ukrainie ponad 19 500 terminali Starlink. Jak czytamy w raporcie, do marca 2025 roku łączna wartość pomocy wojskowej udzielonej przez Polskę, razem z innymi formami wsparcia dla Sił Zbrojnych Ukrainy, przekroczyła 18 miliardów złotych. Tylko w 2022 roku wartość przekazanego sprzętu wojskowego, nieuwzględniająca innych form wsparcia militarnego, wyniosła 7,23 miliarda złotych, a w latach 2023-2024 5,63 miliarda złotych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wojna? Uczą się, jak przetrwać w lesie albo tamować masywne krwotoki

Wojna? Uczą się, jak przetrwać w lesie albo tamować masywne krwotoki

Iga Dzieciuchowicz
Wielkie firmy w Rosji w tarapatach. "Jest to konieczny środek"

Wielkie firmy w Rosji w tarapatach. "Jest to konieczny środek"

BIZNES

Pomoc edukacyjna 

W innym punkcie dokumentu podano szczegóły dotyczące pomocy edukacyjnej. "Pod koniec 2022 r. do polskich szkół i przedszkoli uczęszczało 190,6 tys. uczniów będących uchodźcami z Ukrainy, w tym 97,6 tys. korzystało z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego" - czytamy.

Podano też, że "osoby objęte pomocą, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w wymiarze nie niższym niż 6 godzin tygodniowo nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy". Liczba uczniów z Ukrainy objętych wsparciem na dodatkowe zajęcia z języka polskiego wyniosła ponad 69 tys. w 2022 r. oraz blisko 86 tys. w 2023 r. 

Pomoc zdrowotna 

W raporcie znalazło się też podsumowanie pomocy zdrowotnej udzielonej Ukraińcom. Przypomniano, że "wsparcie obywatelom ukraińskim, w tym dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia na tych samych zasadach co obywatele Polscy, gwarantuje ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, która w sposób kompleksowy reguluje zakres i sposób udzielania tej pomocy".

Przypomniano też, że resort zdrowia umożliwił obywatelom Ukrainy bezpłatne otrzymanie szczepionki przeciwko COVID-19, a także że Ukraińcy mają prawo do wszystkich świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień - w tym świadczeń realizowanych przez psychologów.

Tomczyk napisał komentarz, później usunął

W czwartek wieczorem wiceszef MON Cezary Tomczyk skomentował post na platformie X. Użytkownik śledzący najnowsze doniesienia w sprawie wojny przytoczył opisane w raporcie liczby dotyczące pomocy z Polski.

"And much more! F**k Putin! (tłum. I wiele więcej! Je**ć Putina!)" - napisał wiceminister. Później swój komentarz usunął.

Usunięty komentarz Cezarego Tomczyka
Usunięty komentarz Cezarego Tomczyka
Źródło: X.com/@CTomczyk

Tomczyk: następnym razem po polsku

Skontaktowaliśmy się z Tomczykiem i zapytaliśmy o powód usunięcia komentarza. "Ustawa o ochronie języka polskiego mówi, żeby wybierać język polski. Moja ocena jest jasna. Następnym razem po polsku" - odpowiedział.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr, akr/ads

Źródło: tvn24.pl, gov.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Udostępnij:
TAGI:
Cezary TomczykMinisterstwo Obrony NarodowejWładimir PutinRosjaWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Grupa PROFILOVE TEAM
"Ruch zamiast siedzenia, woda zamiast słodzenia". NFZ rapuje o profilaktyce
Zdrowie
Nietrzeźwy mężczyzna ukradł samochód ojcu, pojazd spłonął
Ukradł ojcu samochód, pojazd spłonął
Białystok
imageTitle
Kanadyjczyk nie chciał jeździć w izraelskim zespole. Grozi mu gigantyczna kara
EUROSPORT
telefon smartfon shutterstock_1370080886_1
Giganci na celowniku. Bruksela wszczyna postępowanie kontrolne
BIZNES
"To jedno z najbardziej złożonych śledztw w ostatnich miesiącach"
Wysyłali narkotyki przez automaty paczkowe
Rzeszów
Kampus Banacha WUM
Polskie uczelnie medyczne wśród najlepszych na świecie
Zdrowie
"Top Gun: Maverick" to najbardziej dochodowy film w karierze Toma Cruise'a
Te kinowe hity zaraz znikną z Playera. Wśród nich uwielbiana polska komedia
Kultura i styl
w Warszawie zgromadzenia i przemarsze (zdjęcie ilustracyjne)
Weekend z manifestacjami i utrudnieniami
WARSZAWA
Paweł K.
Mówił o "trumnach na kołach". Łódzki adwokat z kolejnym wyrokiem
Łódź
Służby prowadzą ewakuację kempingu w Kartagenie w związku z ulewami
Stan "nadzwyczajnego zagrożenia", ewakuacja kempingu
METEO
Rozbił auto uciekając przed policją
Uciekał przed policją, doprowadził do wypadku. W aucie miał nie tylko narkotyki
Wrocław
shutterstock_2650540179
Inaczej nie wejdą do budynku. Rewolucja w wielkim banku
BIZNES
Kołobrzeg
Ciało kobiety unosiło się na wodzie
Szczecin
pielegniarka szpital shutterstock_2490896743
Które zawody są szczególnie obciążone depresją? Przełomowe badanie WHO
Anna Bielecka
Państwo bezradne wobec drogowego bandyty
Motocyklista jak pocisk. Telefon może być kluczem do znalezienia sprawcy
Bartosz Żurawicz
laptop, telefon, komputer
Utrudnienia dla klientów banków
BIZNES
Radosław Sikorski
Sikorski o Putinie: myślałem, że już mu wystarczy
Polska
Zoo Opole
Szokujące odkrycie w zoo po awarii chłodni
Opole
imageTitle
Paolini po rozbiciu Świątek: w końcu ją pokonałam
EUROSPORT
Skutki trzęsienia ziemi na Filipinach
Trzęsienie ziemi na Filipinach. Kolejne ostrzeżenie przed tsunami
METEO
Biały Dom
Biały Dom komentuje werdykt Komitetu Noblowskiego
Świat
Jesień, park, deszcz, deszczowo
W weekend nieco się ociepli, ale też popada
METEO
Collegium Humanum
Są wyniki sekcji zwłok prorektora Collegium Humanum
WARSZAWA
Letitia James i Donald Trump
Oskarżyła Trumpa, teraz sama została oskarżona. "Zemsta za wszelką cenę"
Świat
imageTitle
Bolesna porażka Świątek. Pierwsza z tą rywalką
EUROSPORT
44-latek aresztowany pod zarzutem morderstwa
Mama rocznego dziecka nie żyje, tata w areszcie
Katowice
warszawa most siekierkowski - Grand Warszawski shutterstock_2677258969
"Prawdziwa fala korekt". Zawirowania na rynku
BIZNES
La Poste wprowadziła do obiegu znaczki o zapachu croissanta
Znaczki o zapachu croissanta. "Na pocztach unosi się słodki zapach"
Ciekawostki
Kapturnik morski jest zagrożony wyginięciem
Nowa "czerwona księga". Foki i ptaki w szczególnie trudnej sytuacji
METEO
Poszukiwania zaginionego grzybiarza
Znaleźli zamknięty samochód, ale grzybiarza nigdzie nie było
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica