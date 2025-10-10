Raport o pomocy Ukrainie i komentarz Cezarego Tomczyka, który zniknął

Tomczyk: powszechne szkolenia obronne są priorytetem Źródło: TVN24

W czwartek został zaprezentowany rządowy raport "Polska pomoc Ukrainie 2022-2023". Wynika z niego, że wydatki pomocowe polskiego rządu we wskazanym okresie na rzecz Ukrainy oraz jej obywateli przebywających na terenie Polski wyniosły 106 miliardów złotych - stanowi to równowartość 25 miliardów euro. Jak wskazują autorzy raportu, stawia to nasz kraj na trzecim miejscu na świecie, zaraz po USA (68 miliardów euro) i Niemczech (33 miliardy euro).

W raporcie zaznaczono, że znacząca część pomocy była realizowana przez osoby prywatne i organizacje pozarządowe. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego aż 77 procent Polaków zaangażowała się w pomoc uchodźcom. Wartość pomocy udzielonej Ukraińcom przez polskie społeczeństwo szacowano w raporcie na około 20 miliardów złotych.

Wojskowa pomoc dla Ukrainy

Jednym z punktów raportu jest wojskowa pomoc Polski dla Ukrainy. Jak poinformowano, od początku 2022 roku Polska przekazała 46 pakietów różnego rodzaju uzbrojenia i amunicji, a pakiet 47 jest w fazie przygotowania. W latach 2022-2024 Polska przekazała Ukrainie nieodpłatnie: 318 czołgów, 586 pojazdów opancerzonych, 137 systemów artyleryjskich, 10 samolotów, 10 helikopterów.

Ponadto do końca 2023 roku Polska zakupiła i przekazała Ukrainie ponad 19 500 terminali Starlink. Jak czytamy w raporcie, do marca 2025 roku łączna wartość pomocy wojskowej udzielonej przez Polskę, razem z innymi formami wsparcia dla Sił Zbrojnych Ukrainy, przekroczyła 18 miliardów złotych. Tylko w 2022 roku wartość przekazanego sprzętu wojskowego, nieuwzględniająca innych form wsparcia militarnego, wyniosła 7,23 miliarda złotych, a w latach 2023-2024 5,63 miliarda złotych.

Pomoc edukacyjna

W innym punkcie dokumentu podano szczegóły dotyczące pomocy edukacyjnej. "Pod koniec 2022 r. do polskich szkół i przedszkoli uczęszczało 190,6 tys. uczniów będących uchodźcami z Ukrainy, w tym 97,6 tys. korzystało z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego" - czytamy.

Podano też, że "osoby objęte pomocą, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w wymiarze nie niższym niż 6 godzin tygodniowo nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy". Liczba uczniów z Ukrainy objętych wsparciem na dodatkowe zajęcia z języka polskiego wyniosła ponad 69 tys. w 2022 r. oraz blisko 86 tys. w 2023 r.

Pomoc zdrowotna

W raporcie znalazło się też podsumowanie pomocy zdrowotnej udzielonej Ukraińcom. Przypomniano, że "wsparcie obywatelom ukraińskim, w tym dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia na tych samych zasadach co obywatele Polscy, gwarantuje ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, która w sposób kompleksowy reguluje zakres i sposób udzielania tej pomocy".

Przypomniano też, że resort zdrowia umożliwił obywatelom Ukrainy bezpłatne otrzymanie szczepionki przeciwko COVID-19, a także że Ukraińcy mają prawo do wszystkich świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień - w tym świadczeń realizowanych przez psychologów.

Tomczyk napisał komentarz, później usunął

W czwartek wieczorem wiceszef MON Cezary Tomczyk skomentował post na platformie X. Użytkownik śledzący najnowsze doniesienia w sprawie wojny przytoczył opisane w raporcie liczby dotyczące pomocy z Polski.

"And much more! F**k Putin! (tłum. I wiele więcej! Je**ć Putina!)" - napisał wiceminister. Później swój komentarz usunął.

Usunięty komentarz Cezarego Tomczyka Źródło: X.com/@CTomczyk

Tomczyk: następnym razem po polsku

Skontaktowaliśmy się z Tomczykiem i zapytaliśmy o powód usunięcia komentarza. "Ustawa o ochronie języka polskiego mówi, żeby wybierać język polski. Moja ocena jest jasna. Następnym razem po polsku" - odpowiedział.

