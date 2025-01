Ranking Liceów Ogólnokształcących i Techników 2025

"Perspektywy" to miesięcznik edukacyjny dla młodzieży, który co roku przygotowuje kilka rankingów dotyczących placówek edukacyjnych. Kryteria brane pod uwagę przy tworzeniu rankingu liceów to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 proc.) oraz sukcesy w olimpiadach (25 proc.). W przypadku techników są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30 proc.) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30 proc.). Jak podkreślają organizatorzy Rankingu Liceów i Techników Perspektywy jest on oparty "na obiektywnych i mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych". To baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z OKE i egzaminu zawodowego z CKE, czy dane z komitetów głównych olimpiad rankingowych.