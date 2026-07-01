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Wcale nie Jan Paweł II. Kto jest najpopularniejszym patronem ulic w Polsce

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Ulica Obi-Wana Kenobiego w Grabowcu
Walczyli o ulicę Obi-Wana Kenobiego. "Radni zareagowali pozytywnie"
Źródło wideo: TVN 24
Źródło zdj. gł.: Wojciech Szabelski/PAP
Jakie jest prawdopodobieństwo, że w trakcie wakacyjnych wojaży po kraju trafimy na ulicę Roberta Lewandowskiego? A Obi-Wana Kenobiego? Czyje imię nosi ponad tysiąc ulic, a która sława patronuje tylko jednej drodze w Polsce?

Ulice mają swoje nazwy - w naszej części świata fakt ten uchodzi za coś oczywistego. Ich pochodzenie jest rozmaite: od nazw miejscowości, roślin, wydarzeń, dat, obiektów. Ulicę Cichą znajdziemy w ponad 1500 miejscowościach, słoneczną w ponad 3200, a 3 Maja - w 500.

Każdy, kto kiedykolwiek spacerował po dowolnym polskim mieście wie, że nietrudno jest znaleźć także ulice na cześć zasłużonych osób. Kogo znajdziemy w gronie najpopularniejszych patronów? Łatwo to sprawdzić: wystarczy otworzyć wyszukiwarkę na stronie Głównego Urzędu Statystycznego i w zakładce "Ulice" wybrać kategorię "ulica".

Najpopularniejsi patroni ulic w Polsce 2026

Adam Mickiewicz - Czołowy poeta polskiego romantyzmu, działacz polityczny na emigracji, autor "Pana Tadeusza", "Ballad i romansów" oraz "Dziadów" ma 1103 ulice.

Tadeusz Kościuszko - polski i amerykański generał, inżynier wojskowy zasłużony w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz przywódca insurekcji kościuszkowskiej jest patronem 1067 ulic.

Henryk Sienkiewicz - na cześć laureata literackiej Nagrody Nobla, autora "Trylogii", "Quo vadis" i "W pustyni i w puszczy" nazwano 869 ulic.

Juliusz Słowacki - Kolejny ważny XIX-wieczny pisarz, filozof, autor "Balladyny" i "Kordiana", jest patronem 824 ulic.

Maria Konopnicka - poetka, nowelistka i działaczka społeczna, której zawdzięczamy "Rotę", "Mendel gdański" i "O krasnoludkach i sierotce Marysi", jest patronką 774 ulic.

Jan Paweł II - jedyny papież-Polak w historii Kościoła ma w Polsce 676 ulic... jako Jan Paweł II. W naszym kraju znajdziemy również 24 ulice Karola Wojtyły, w tym 14 Karola Wojtyły, siedem kardynała Karola Wojtyły, dwie księdza Karola Wojtyły i jedną Karola Wojtyły - Papieża.

Fryderyk Chopin - wybitny XIX-wieczny kompozytor i pianista jest patronem 554 ulic. W 33 miejscowościach nazwisko artysty w nazwie ulicy zapisywane jest fonetycznie (Szopena).

Jan Kochanowski - renesansowy twórca nazywany ojcem polskiej poezji ma w całym kraju 505 ulic.

Gen. Władysław Sikorski - Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i szef rządu RP na Uchodźstwie patronuje 486 ulicom.

Józef Piłsudski - marszałek Polski i jeden z ojców niepodległości ma 454 ulice. Ponadto w kraju znajdziemy drogi o nazwach powiązanych z Piłsudskim, w tym po kilka ulic nazwanych na cześć legionów Piłsudskiego i 6 sierpnia (dzień wymarszu I Kompanii Kadrowej z Krakowa w kierunku Królestwa Polskiego w 1914 r.), a w Warszawie - ulicę Fort Piłsudskiego.

Wśród patronów i patronek ulic nie brak postaci znanych z telewizji, filmu, radia czy świata sportu. Dzięki wyszukiwarce GUS łatwo sprawdzić, że w Polsce znajduje się 21 ulic Marka Grechuty, dziewięć ulic Zbigniewa Cybulskiego, dwie ulice Hanki Bielickiej i pięć ulic Eugeniusza Bodo. Anna Jantar jest patronką 10 ulic, Czesław Niemen - 42, Kamila Skolimowska dziewięciu, a Irena Szewińska - siedmiu.

Lewandowski i renifer Rudolf - oni mają po jednej ulicy

Robert Lewandowski - ulicę na cześć słynnego piłkarza znajdziemy w Kuźni Raciborskiej w województwie śląskim. O tym, że Lewandowski zostanie patronem ulicy, rada miasta zdecydowała w 2017 roku. Poprzednia nazwa ulicy, Karola Świerczewskiego, musiała zostać zmieniona w ramach dekomunizacji.

Ulica Roberta Lewandowskiego w Kuźni Raciborskiej w 2018 roku
Ulica Roberta Lewandowskiego w Kuźni Raciborskiej w 2018 roku
Źródło zdjęcia: Andrzej Grygiel/PAP

Elżbieta II - brytyjska królowa i zarazem najdłużej panujący monarcha w historii Wielkiej Brytanii (na tronie zasiadała 70 lat) w ojczyźnie została już upamiętniona m.in. rozmaitymi pomnikami. W Polsce ulicę jej imienia znajdziemy w mazowieckiej miejscowości Chylice w powiecie grodziskim.

Marek Perepeczko - znany aktor teatralny i filmowy od kilku lat ma swoją ulicę w Częstochowie. Trudno się dziwić: artysta, którego cała Polska pokochała za rolę Janosika, przez lata był związany z tym miastem jako dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Adama Mickiewicza, na deskach którego również występował. W 2025 roku prochy aktora zmarłego 20 lat wcześniej sprowadzono z Warszawy na częstochowski Cmentarz św. Rocha.

Obi-Wan Kenobi - ulica nazwana na cześć bohatera "Gwiezdnych wojen" znajduje się w Grabowcu niedaleko Torunia. O takiego patrona zabiegali mieszkańcy wsi, przekonując miejscowych radnych, że Kenobi kojarzy się z takimi cechami jak stateczność, mądrość, doświadczenie życiowe oraz... wierność ideałom Jedi. - Początki były bardzo trudne - mówił mieszkaniec Grabowca w rozmowie z TVN24 w 2015 roku. - Teraz może jest troszeczkę lepiej, ale nikt nie wierzy w to, że taka ulica istnieje - dodawał.

Ulica Obi-Wana Kenobiego w Grabowcu
Ulica Obi-Wana Kenobiego w Grabowcu
Źródło zdjęcia: Wojciech Szabelski/PAP

Renifer Rudolf - w głosowaniu w sprawie nadania nazwy drodze w podwarszawskiej Lesznowoli wzięło udział 17 radnych. 16 zagłosowało za tym, by ulicy nadać nazwę Renifera Rudolfa. Tylko jeden radny wstrzymał się od głosu.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
UlicePolskaHistoria
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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