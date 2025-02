Na kongresie - jak ustaliła PAP - pojawią się i Trzaskowski, i Nawrocki. - To będzie ich pierwsze spotkanie, ciekawe jak wypadnie - powiedział jeden z posłów PiS , który organizuje wizytę Nawrockiego. Z Mikołajek wspierany przez PiS kandydat pojedzie na spotkanie z mieszkańcami Ełku. O tym spotkaniu już we wtorek poinformowano w mediach społecznościowych.

Kandydaci na prezydenta na kongresie

Warmińsko-mazurscy politycy PO potwierdzili obecność w Mikołajkach Trzaskowskiego. - Rafał Trzaskowski to samorządowiec. To jest impreza, na której nie może go zabraknąć - powiedział polityk PO z Mazur. Na razie nic nie wiadomo o tym, by Trzaskowski, poza kongresem, miał inne spotkania. Paweł Piszczek powiedział, że organizatorzy nie przewidują debaty kandydatów na prezydenta. - Każdy z nich na pół godziny dostanie scenę, będzie z nimi rozmawiał dziennikarz. Jeśli któryś z zaproszonych kandydatów będzie chciał się przysłuchiwać wypowiedzi innego, to będzie mógł, ale nie wiem, czy tak zajęci ludzie będą mieli na to czas - stwierdził. Podkreślił, że ani sztab Nawrockiego, ani Trzaskowskiego nie potwierdziły oficjalnie dotąd obecności swoich kandydatów w Mikołajkach.