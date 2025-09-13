Sikorski z Kijowa: razem możemy stawić czoła niebezpieczeństwu

"Na Ukrainę drony lecą prawie każdego dnia. Alarm dronowy miał miejsce choćby przed chwilą. Ukraińcy nauczyli się przeciwstawiać temu niebezpieczeństwu. Mają procedury, mają sprzęt, mają zdolności do neutralizowania dronów" - mówił Radosław Sikorski w nagraniu opublikowanym w sobotę w serwisie X.
Przekazał, że "o tym między innymi rozmawiał z najważniejszymi politykami w tym kraju". - Razem możemy stawić czoła temu niebezpieczeństwu” - przekazał.
Spotkania z Kijowie po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej
W nocy z 9 na 10 września w trakcie ataku rosyjskiego na Ukrainę przestrzeń powietrzna Polski została naruszona przez rosyjskie drony. Część zostało zestrzelonych.
Incydent ten był przedmiotem obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ. W reakcji NATO ogłosiło inicjatywę Wschodnia Straż.
W piątek 12 września polski minister spraw zagranicznych spotkał się podczas wizyty w Kijowie między innymi z ukraińskim ministrem obrony Denysem Szmyhalem, z którym rozmawiał o współpracy obronnej i wspólnych działaniach wobec rosyjskiej agresji oraz możliwości przechwytywania celów powietrznych.
