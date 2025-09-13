Sikorski z Kijowa: razem możemy stawić czoła niebezpieczeństwu

Sikorski: Polska ani NATO nie dadzą się zastraszyć Źródło: TVN24

"Na Ukrainę drony lecą prawie każdego dnia. Alarm dronowy miał miejsce choćby przed chwilą. Ukraińcy nauczyli się przeciwstawiać temu niebezpieczeństwu. Mają procedury, mają sprzęt, mają zdolności do neutralizowania dronów" - mówił Radosław Sikorski w nagraniu opublikowanym w sobotę w serwisie X.

Kijów, chwila po alarmie dronowym. pic.twitter.com/rTzdemNpRz — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 13, 2025 Rozwiń

Przekazał, że "o tym między innymi rozmawiał z najważniejszymi politykami w tym kraju". - Razem możemy stawić czoła temu niebezpieczeństwu” - przekazał.

Spotkania z Kijowie po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej

W nocy z 9 na 10 września w trakcie ataku rosyjskiego na Ukrainę przestrzeń powietrzna Polski została naruszona przez rosyjskie drony. Część zostało zestrzelonych.

Incydent ten był przedmiotem obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ. W reakcji NATO ogłosiło inicjatywę Wschodnia Straż.

W piątek 12 września polski minister spraw zagranicznych spotkał się podczas wizyty w Kijowie między innymi z ukraińskim ministrem obrony Denysem Szmyhalem, z którym rozmawiał o współpracy obronnej i wspólnych działaniach wobec rosyjskiej agresji oraz możliwości przechwytywania celów powietrznych.

