Polska

Sikorski: Rosja popełniła kryminalny błąd

Radosław Sikorski
Sikorski o zatrzymaniu podejrzanych o szpiegostwo: potwierdzenie słuszności zamykania rosyjskich konsulatów
Źródło: TVN24
To potwierdzenie słuszności decyzji o zamykaniu rosyjskich konsulatów - ocenił wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Skomentował w ten sposób informację o zatrzymaniu pięciu osób, które według prokuratury współpracowały z obcym wywiadem.

Radosław Sikorski został zapytany w piątek o zatrzymanie pięciorga cudzoziemców, którym prokuratura zarzuca szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu. Według Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która uczestniczyła w zatrzymaniach, podejrzani zostali zwerbowani przez komunikator Telegram, robili i przekazywali zdjęcia obiektów infrastruktury krytycznej i miejsc kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. Mieli rozwieszać plakaty, a także wykonywać zlecone graffiti.

Pięć osób z zarzutami działania na rzecz obcego wywiadu
Pięć osób z zarzutami działania na rzecz obcego wywiadu

Lublin

Sikorski: musimy wytrwać w solidarności

- To (...) jest potwierdzeniem słuszności decyzji o zamykaniu kolejnych rosyjskich konsulatów. Zapowiedzieliśmy stronie rosyjskiej, że jeśli sabotaże czy terroryzm państwowy będą się powtarzały, to będziemy redukować ich obecność konsularną. Jesteśmy konsekwentni - skomentował minister spraw zagranicznych.

MSZ wyznacza termin. Do tej pory Rosja musi zamknąć ostatni konsulat

MSZ wyznacza termin. Do tej pory Rosja musi zamknąć ostatni konsulat

Rok po wyjeździe Rosjan weszliśmy do zamkniętego konsulatu. "Wyglądał jak escape room"

Rok po wyjeździe Rosjan weszliśmy do zamkniętego konsulatu. "Wyglądał jak escape room"

Paweł Łabęda, Filip Czekała

Dodał, że Rosja "niestety prowadzi wojnę hybrydową wobec całego Zachodu" i "mieliśmy już przecież morderstwa, podpalenia" zlecone przez to państwo. - Rosja popełniła kryminalny błąd, najeżdżając Ukrainę. Nie potrafi się z tego wyplątać - stwierdził Sikorski.

- Musimy wytrwać w naszej narodowej solidarności, bo Ukraina trzyma czołgi Putina z daleka od naszych granic i dopóki Ukraina walczy, Putin nie jest w stanie zagrozić ani Polsce, ani reszcie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dlatego bardzo proszę o solidarność z ofiarami agresji, naszymi ukraińskimi sąsiadami - uzupełnił.

Jak wskazał Sikorski, Ukraińcy "przechodzą przez piekło, gdy setki rosyjskich dronów, rakiety manewrujące, rakiety balistyczne uderzają w elektrociepłownie, w domy mieszkalne, w szkoły".

- Jako rząd nie tylko utrzymujemy wysoki poziom wydatków na wojsko, ale także w pełni korzystamy z funduszy europejskich - mówił. Przypomniał środową decyzję rządu, który zdecydował o złożeniu wniosku na pozyskanie 44 miliardów euro z unijnego funduszu SAFE.

Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Radosław SikorskiProkuraturaProkuratura KrajowaRosjaWojna w UkrainieKonflikty zbrojne RosjiStosunki Rosja - Polska
