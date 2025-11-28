Sikorski: Rosja popełniła kryminalny błąd

Sikorski o zatrzymaniu podejrzanych o szpiegostwo: potwierdzenie słuszności zamykania rosyjskich konsulatów Źródło: TVN24

Radosław Sikorski został zapytany w piątek o zatrzymanie pięciorga cudzoziemców, którym prokuratura zarzuca szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu. Według Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która uczestniczyła w zatrzymaniach, podejrzani zostali zwerbowani przez komunikator Telegram, robili i przekazywali zdjęcia obiektów infrastruktury krytycznej i miejsc kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. Mieli rozwieszać plakaty, a także wykonywać zlecone graffiti.

Sikorski: musimy wytrwać w solidarności

- To (...) jest potwierdzeniem słuszności decyzji o zamykaniu kolejnych rosyjskich konsulatów. Zapowiedzieliśmy stronie rosyjskiej, że jeśli sabotaże czy terroryzm państwowy będą się powtarzały, to będziemy redukować ich obecność konsularną. Jesteśmy konsekwentni - skomentował minister spraw zagranicznych.

Dodał, że Rosja "niestety prowadzi wojnę hybrydową wobec całego Zachodu" i "mieliśmy już przecież morderstwa, podpalenia" zlecone przez to państwo. - Rosja popełniła kryminalny błąd, najeżdżając Ukrainę. Nie potrafi się z tego wyplątać - stwierdził Sikorski.

- Musimy wytrwać w naszej narodowej solidarności, bo Ukraina trzyma czołgi Putina z daleka od naszych granic i dopóki Ukraina walczy, Putin nie jest w stanie zagrozić ani Polsce, ani reszcie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dlatego bardzo proszę o solidarność z ofiarami agresji, naszymi ukraińskimi sąsiadami - uzupełnił.

Jak wskazał Sikorski, Ukraińcy "przechodzą przez piekło, gdy setki rosyjskich dronów, rakiety manewrujące, rakiety balistyczne uderzają w elektrociepłownie, w domy mieszkalne, w szkoły".

- Jako rząd nie tylko utrzymujemy wysoki poziom wydatków na wojsko, ale także w pełni korzystamy z funduszy europejskich - mówił. Przypomniał środową decyzję rządu, który zdecydował o złożeniu wniosku na pozyskanie 44 miliardów euro z unijnego funduszu SAFE.

