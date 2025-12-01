Logo strona główna
Redakcja poleca:

Polska

Sikorski o sile prezydenckiego weta

Radosław Sikorski
Czarzasty do Nawrockiego: może niech pan konsultuje swoje projekty ustaw z Sejmem
Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przypomniał, że prezydenckie weto ma "służyć ochronie praworządności, a nie być instrumentem walki z rządem". Kilka dni wcześniej prezydent Karol Nawrocki poinformował o zawetowaniu kolejnych ustaw.

"Przypominam, że zgodnie z duchem Konstytucji z 1997 weto prezydenckie miało służyć ochronie praworządności a nie być instrumentem walki z rządem. Moim zdaniem jest za silne i prowadzi do paraliżu państwa" - napisał szef MSZ Radosław Sikorski na platformie X.

Inny wpis dotyczący podziału władz zamieścił wcześniej w niedzielę premier Donald Tusk. "Zgodnie z Konstytucją rząd prowadzi politykę zagraniczną. Prezydent jest zobowiązany do współdziałania z rządem i godnego reprezentowania Polski. Trzymajmy się wszyscy i zawsze tej zasady. Tak jest lepiej dla Polski" - czytamy na X.

Zawetowane ustawy

Karol Nawrocki w ubiegły czwartek poinformował o zawetowaniu dwóch ustaw: nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz nowelizacji ustawy dotyczącej opodatkowania fundacji rodzinnych.

Prezydent Karol Nawrocki
Tusk apeluje do prezydenta. "Trzymajmy się tej zasady"
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu zabrał głos w sprawie apelu prezydenta
Krzysztof Gawkowski
"Nie chce mi się wierzyć". Wicepremier o możliwym kroku Nawrockiego

- Chcę jasno powiedzieć, że korzystam z prawa weta wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego interes obywateli, przejrzystość prawa oraz stabilność państwa. To obywatele powierzyli mi tę prerogatywę, wybierając mnie w wyborach powszechnych - oświadczył Nawrocki. Dodał, że trzykrotnie wraz z zastosowaniem weta przedstawiał równocześnie własne projekty zmian, "by pokazać, że prezydenckie weto nie jest narzędziem destrukcji, lecz elementem odpowiedzialnej współpracy".

Prezydent w czwartek zwrócił się również do rządu oraz premiera o konsultowanie projektów ustaw "już na wczesnym etapie prac".

Karol Nawrocki na Zamku Praskim
"Prezydent uprawia gangsterkę polityczną"
Karol Nawrocki, Włodzimierz Czarzasty
Prezydent "apeluje" do marszałka Sejmu. Chodzi o 13 projektów ustaw
Karol Nawrocki
Było weto prezydenta. Jest nowy projekt
Równocześnie z decyzją o zawetowaniu dwóch ustaw prezydent Nawrocki poinformował o podpisaniu 11 innych, między innymi tej dotyczącej zmian w prawie o ruchu drogowym, która nakłada obowiązek noszenia kasku dla kierujących rowerem, rowerem z napędem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16. roku życia. Ponadto nowe przepisy przywracają możliwość wydawania prawa jazdy kategorii B osobom, które skończyły 17 lat i uzyskały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Młodych kierowców będą jednak obowiązywały pewne ograniczenia, o czym pisaliśmy w tvn24.pl.

Autorka/Autor: bp/akw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Radosław Sikorski Karol Nawrocki Prezydent RP Donald Tusk
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica