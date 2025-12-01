Sikorski o sile prezydenckiego weta

Czarzasty do Nawrockiego: może niech pan konsultuje swoje projekty ustaw z Sejmem Źródło: TVN24

"Przypominam, że zgodnie z duchem Konstytucji z 1997 weto prezydenckie miało służyć ochronie praworządności a nie być instrumentem walki z rządem. Moim zdaniem jest za silne i prowadzi do paraliżu państwa" - napisał szef MSZ Radosław Sikorski na platformie X.

Inny wpis dotyczący podziału władz zamieścił wcześniej w niedzielę premier Donald Tusk. "Zgodnie z Konstytucją rząd prowadzi politykę zagraniczną. Prezydent jest zobowiązany do współdziałania z rządem i godnego reprezentowania Polski. Trzymajmy się wszyscy i zawsze tej zasady. Tak jest lepiej dla Polski" - czytamy na X.

Zawetowane ustawy

Karol Nawrocki w ubiegły czwartek poinformował o zawetowaniu dwóch ustaw: nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz nowelizacji ustawy dotyczącej opodatkowania fundacji rodzinnych.

- Chcę jasno powiedzieć, że korzystam z prawa weta wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego interes obywateli, przejrzystość prawa oraz stabilność państwa. To obywatele powierzyli mi tę prerogatywę, wybierając mnie w wyborach powszechnych - oświadczył Nawrocki. Dodał, że trzykrotnie wraz z zastosowaniem weta przedstawiał równocześnie własne projekty zmian, "by pokazać, że prezydenckie weto nie jest narzędziem destrukcji, lecz elementem odpowiedzialnej współpracy".

Prezydent w czwartek zwrócił się również do rządu oraz premiera o konsultowanie projektów ustaw "już na wczesnym etapie prac".

Równocześnie z decyzją o zawetowaniu dwóch ustaw prezydent Nawrocki poinformował o podpisaniu 11 innych, między innymi tej dotyczącej zmian w prawie o ruchu drogowym, która nakłada obowiązek noszenia kasku dla kierujących rowerem, rowerem z napędem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16. roku życia. Ponadto nowe przepisy przywracają możliwość wydawania prawa jazdy kategorii B osobom, które skończyły 17 lat i uzyskały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Młodych kierowców będą jednak obowiązywały pewne ograniczenia, o czym pisaliśmy w tvn24.pl.

