Rada do spraw edukacji uchodźców ministra Czarnka. Kto ją tworzy i jak pracuje?

Minister poinformował, że do Rady powołał osoby, do których ma "stuprocentowe zaufanie". Nie zdecydował się na zaproszenie przedstawicieli opozycji czy krytycznych wobec jego działań organizacji samorządowych oraz pozarządowych. Pytany o to przez dziennikarzy zapewniał: - Rada ma charakter merytoryczny, jest po to, żeby doradzać kierownictwu ministerstwa, a nie być płaszczyzną sporów politycznych. Będziemy dyskutować na temat pojawiających się problemów oraz sposobów ich rozwiązania.

Przemysław Czarnek zignorował apel ponad 50 organizacji pozarządowych m.in. Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Szkoła z Klasą, Pole Dialogu, Stocznia czy Edukacji Prawnej “Iustitia”. Już 9 marca przedstawiciele tych organizacji zapewniali w liście do ministra o chęci aktywnego udziału w pracach ministerstwa, by wesprzeć proces adaptacji nowych uczniów w tym trudnym czasie. Minister nie był zainteresowany.

Rada do spraw edukacji uchodźców - kto ją tworzy?

Jak pracuje Rada?

Tuż po nim była minister edukacji Anna Zalewska mówiła tvn24.pl: - To, co wybrzmiało najmocniej to determinacja. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest bardzo niestabilna - trudno jest przewidzieć, ile dzieci ostatecznie znajdzie się w naszym systemie edukacji, a to komplikuje planowanie. Nie wiemy, na jak długo tu zostaną, ile z nich będzie chciało wracać do domu, ile zostanie tu na zawsze. Jakie są aspiracje i plany ich rodziców. Dziś członkowie Rady przede wszystkim mówili o tym, jakie już zdiagnozowali problemy na swoim terenie, a które trzeba będzie najpilniej rozwiązać. Umówiliśmy się, że kolejne spotkanie odbędzie się za dwa tygodnie i w tym czasie ministerstwo przygotuje się do podejmowania kolejnych kluczowych decyzji.