Co dalej z Szymonem Hołownią?

Zgodnie z umową koalicyjną, w listopadzie Hołownia ma ustąpić ze stanowiska marszałka Sejmu, a jego miejsce ma zająć Włodzimierz Czarzasty. Jakie plany ma obecny marszałek Sejmu? Ogłosił już, że nie będzie ponownie ubiegał się o fotel szefa Polski 2050. "To ten etap, ten moment, by przekazać pałeczkę w sztafecie" - oznajmił Hołownia.

Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców

29 września Hołownia poinformował, że ubiega się o stanowisko w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Informację o tym, że złożył "aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR)" marszałek Sejmu przekazał w mediach społecznościowych. UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, istnieje od 1950 roku. Wysoki Komisarz, jak podaje sama agencja na stronie interenetowej, reprezentuje na arenie międzynarodowej interes osób zmuszonych opuścić swój kraj z powodu prześladowań, konfliktów, przemocy lub innych przyczyn, które wymagają międzynarodowej ochrony i pomocy humanitarnej; reprezentuje też bezpaństwowców.

Poza Szymonem Hołownią o stanowisko Wysokiego Komisarza ds. uchodźców ubiega się m.in. stały przedstawiciel Turcji przy ONZ Ahmet Yildiz, mer Paryża Anne Hidalgo, szwedzki biznesmen Jesper Brodin, belgijska polityk Nicole de Moor, wysłanniczka ONZ do Birmy Suzanne Burgener czy związany z Socjaldemokratyczną Partią Niemiec Niels Annen. Termin składania aplikacji w naborze minął 6 października. Organizacja Narodów Zjednoczonych nie poinformowała, kiedy ogłosi nazwisko następcy obecnego Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, Włocha Filippo Grandiego. Jego kadencja upływa 31 grudnia.

Ambasador w USA

"Gazeta Wyborcza" ustaliła, że w razie porażki w walce o stanowisko w ONZ obecny marszałek Sejmu miałby starać się zostać polskim ambasadorem w USA. Według źródeł, na które gazeta powołała się 19 października, polityk miał zasugerować swoim współpracownikom, że jego kandydatura spotkałaby się z ciepłym przyjęciem w Pałacu Prezydenckim. Według "GW" Hołownia nie ma w tej sprawie poparcia premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego. By zostać ambasadorem, niezbędna jest nominacja resortu spraw zagranicznych oraz podpis prezydenta.

Hołownia skomentował doniesienia dotyczące ambasady w Waszyngtonie w korespondencji z reporterką TVN24 Mają Wójcikowską. "Ktoś rzucił taki pomysł, nikt ze mną o tym nie rozmawiał, nie znam żadnych takich planów, skupiam się na procesie rekrutacji na UNHCR" - napisał marszałek Sejmu.

Ambasador w Watykanie

W nowym wydaniu programu "W kuluarach" Maja Wójcikowska przekazała, że słyszała o nowym scenariuszu dotyczącym przyszłości Szymona Hołowni. Chodziłoby o funkcję ambasadora w Watykanie.

- Wśród wielu scenariuszy usłyszałam - Watykan, że może to byłoby rozwiązanie dobre dla wszystkich, że na to zgodziłby się prezydent, że (Hołownia - red.) ma dobre relacje z prezydentem i że może ambasador w Watykanie to nie byłaby taka zła propozycja - powiedziała reporterka. - (Usłyszałam - red.), że taka międzynarodowa kariera również jest rozważana wśród scenariuszy, że to akurat w sam raz miejsce dla niego - dodała.

Politycy poza światem polityki

Czołowe postaci polskiej sceny politycznej po odejściu z polityki podejmowały się rozmaitych aktywności. Były premier Kazimierz Marcinkiewicz był między innymi doradcą w banku Goldman Sachs i dyrektorem w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Z kolei Andrzej Duda, kilka miesięcy po upływie drugiej kadencji w Pałacu Prezydenckim, został członkiem rady nadzorczej Zen.com, firmy z branży finansowej. Wcześniej - pod koniec ubiegłego roku - Polski Komitet Olimpijski zatwierdził rekomendację ówczesnego prezydenta na członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Biuro prasowe MKOl w styczniu poinformowało "Fakty" TVN, że "nie ma żadnych propozycji odnośnie dodatkowego polskiego Członka MKOl, które mogłyby być rozważane przez Komisję Wyborczą Członków MKOl przed sesją w marcu". Obecnie polską przedstawicielką w MKOl jest medalistka olimpijska Maja Włoszczowska.