Modyfikacja, która unieruchomiła samochód wożący Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy jest niedozwolona?

Przyciemnione szyby w samochodzie - przepisy

Zbyt ciemne szyby w samochodzie. Kary

W przypadku niezastosowania się do przepisów dotyczących minimalnej przepuszczalności światła należy liczyć się z możliwością niedopuszczenia samochodu do ruchu podczas dorocznego przeglądu technicznego. W przypadku gdy diagnosta przeoczy ten fakt lub modyfikacja szyb zostanie wykonana po przeglądzie, istnieje możliwość otrzymania mandatu w wysokości do 3 tysięcy złotych. Policja może również dokonać zatrzymania dowodu rejestracyjnego niespełniającego norm pojazdu, co spotkało pojazd, którym podróżował prezes Kaczyński.