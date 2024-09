Przesłuchanie Ziobry "w najbliższych tygodniach". Magdalena Sroka: możemy przejść do weryfikacji jego wiedzy

Szefowa komisji do spraw inwigilacji Pegasusem Magdalena Sroka poinformowała w TVN24, że opinia biegłych pozwala na przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. - Jego stan zdrowia uległ zdecydowanie poprawie i dzisiaj możemy wyznaczyć termin na przesłuchanie w najbliższych tygodniach - dodała.

Do sejmowej komisji do spraw inwigilacji Pegasusem wpłynęła opinia biegłego o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Szefowa tej komisji, posłanka Magdalena Sroka z PSL, gościła we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego". - Ta opinia dzisiaj pozwala nam na to, żeby przesłuchać Zbigniewa Ziobrę - poinformowała. Zaznaczyła też, że opinia biegłych "pozostawia wątpliwości co do wiarygodności tego, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie miesiące, czyli tego obrazu, który próbowali stworzyć politycy Suwerennej Polski i PiS-u dotyczące stanu zdrowia (Zbigniewa Ziobry - red.)".

Jak mówiła, komisja pytała biegłych o to, w jaki sposób powinno być przeprowadzone przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości. - Zadawaliśmy pytania właśnie po to, żeby komfort przesłuchania osoby, która zmagała się z chorobą nowotworową, był jak najlepszy. (...) Warunki są określone, będziemy się do tego przygotowywać - zapowiedziała.

Sroka: opinia biegłych pozwala przesłuchać Zbigniewa Ziobrę TVN24

Sroka: w tym tygodniu podam termin przesłuchania

Sprecyzowała, że przesłuchanie Ziobry ma się odbywać jawnie, w dwugodzinnych turach z przerwami pomiędzy nimi. - Jego stan zdrowia uległ zdecydowanie poprawie i dzisiaj możemy wyznaczyć termin na przesłuchanie w najbliższych tygodniach - dodała Sroka.

Dopytywana o to, kiedy Ziobro zostanie wezwany przed komisję, odpowiedziała: - Myślę, że w najbliższych tygodniach, z pewnością odbędzie się to przesłuchanie do końca roku.

- W tym tygodniu chciałabym ten termin podać, natomiast proszę pozwolić, że jeszcze skonsultuję się z doradcami w składzie komisji - powiedziała. - Cieszę się, że pan minister Zbigniew Ziobro do zdrowia powrócił i dzisiaj możemy przejść do weryfikacji jego wiedzy na temat Pegasusa - mówiła Sroka.

Sroka: Ziobro kluczowym świadkiem, mamy dużo pytań

Szefowa komisji stwierdziła, że jest dużo pytań do byłego ministra. - Mamy kwestię dotyczącą zakupu (Pegasusa - red.) i tutaj Zbigniew Ziobro oczywiście jest kluczowym świadkiem, bo on był dysponentem Funduszu Sprawiedliwości. To on ponosi odpowiedzialność za jego wydatkowanie - wskazywała.

- Ale (jest) jeszcze jedna kwestia. Pojawił się kolejny system - Hermes - który został zakupiony przez prokuraturę. Proszę sobie wyobrazić, że on został zakupiony od tej firmy, która wyprodukowała Pegasusa w momencie, w którym Pegasus przestał funkcjonować - mówiła.

Sroka: pracujemy nad odtajnieniem części dokumentów

Sroka poinformowała, że pełna lista osób inwigilowanych Pegasusem nie trafiła jeszcze do komisji. Zapowiedziała jednak, że "na podstawie materiałów z prokuratury" na przesłuchania będą wzywane ofiary inwigilacji.

- Druga rzecz to jest to, co jeszcze wyjdzie nam w trakcie pracy. Materiały, które dzisiaj są w kancelarii tajnej, z którymi my się zapoznajemy, które do nas docierają, są materiałami, które przy odtajnieniu rzuciłyby zupełnie inny obraz. Dzisiaj pracujemy nad tym, żeby również część tych materiałów odtajnić - dodała.

Autorka/Autor:ads//mm

Źródło: TVN24