Przedłużenie kontroli na granicach. Jest projekt MSWiA

Projekt rozporządzenia znalazł się w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji i trafił do uzgodnień międzyresortowych, których termin wyznaczono do 19 września.

Tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą wprowadzono 7 lipca. Obecnie obowiązujące rozporządzenie przedłużyło je od 6 sierpnia do 4 października. W związku z tym funkcjonariusze Straży Granicznej - wspierani przez policję i żołnierzy WOT - mogą zatrzymać do kontroli wytypowane pojazdy. Według rządu jest to konieczne, by zredukować niekontrolowany przepływ migrantów.

Uzasadnienie MSWiA. Podają dane

W uzasadnieniu projektu czytamy, że "potrzeba dalszego przedłużenia / przywrócenia kontroli na granicy wewnętrznej z Republiką Federalną Niemiec oraz Republiką Litewską wynika z analizy sytuacji migracyjnej".

Poinformowano przy tym, że od 1 stycznia 2025 roku do 31 sierpnia 2025 roku "na całym odcinku granicy polsko-białoruskiej odnotowano 24 411 prób jej nielegalnego przekroczenia". W analogicznym okresie rok wcześniej odnotowano 24 134 takich prób.

Jak zaznaczono, utrzymująca się presja migracyjna na tym odcinku granicy państwowej "bezpośrednio przekłada się na liczbę cudzoziemców, którzy usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę polsko-litewską i polsko-niemiecką". "W związku z powyższym niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie newralgicznych szlaków komunikacyjnych" - dodano.

Zgodnie z kodeksem granicznym Schengen państwo członkowskie może przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych na okres do sześciu miesięcy w przypadku możliwego do przewidzenia poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.

Gdy takie poważne zagrożenie utrzymuje się ponad pół roku, kraj może przedłużyć kontrolę na kolejne, nie dłuższe niż sześć miesięcy, okresy, jednak maksymalnie do dwóch lat. W takim przypadku wymagane jest wcześniejsze powiadomienie państw członkowskich układu, Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej.

