Rzecznik KGP: Niektóre zachowania są nieadekwatne do sytuacji. Prowokatorzy nie solidaryzują się z protestującymi

- W mojej ocenie te zachowania są nieadekwatne do sytuacji. Żyjemy w cywilizowanym kraju, gdzie można swoje emocje i poglądy prezentować w sposób cywilizowany, spokojny i przede wszystkim zgodny z prawem - oświadczył. - Nie chcę sobie nawet wyobrażać sytuacji, co by się działo, gdyby na miejscu tych zbiegowisk nie było policjantów. Dochodziłoby prawdopodobnie do masowego niszczenia mienia, do bójek, do pobić, do sytuacji, których nie chcielibyśmy oglądać - wymieniał.