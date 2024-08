Podawał się za hiszpańskiego dziennikarza, był szpiegiem GRU. Jest decyzja polskiej prokuratury

Prokurator z Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Lublinie skierował do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko Pablo G. Y. vel Pavel R. - poinformowała Prokuratura Krajowa. Chodzi o oficera GRU Pawła Rubcowa, który podawał się za hiszpańskiego dziennikarza. Prokurator oskarżył go o szpiegostwo.

Rubcow został zwolniony z polskiego aresztu w ramach niedawnej wymiany więźniów między krajami Zachodu a Rosją. Działał między innymi w Polsce, wykorzystując status dziennikarza do zbierania informacji na Ukrainie dla rosyjskich służb specjalnych, jego celem było też zdobycie zaufania opozycjonistów rosyjskich.

Paweł Rubcow (w czarnej koszulce z rysunkiem) po wymianie szpiegów wysiada z samolotu w Moskwie. Zdjęcie z 1 sierpnia EPA/KIRILL ZYKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/EPA/PAP

Pablo Gonzales oskarżony o szpiegostwo

"Prokurator z Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Lublinie skierował w dniu 9 sierpnia 2024 r. do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko Pablo G. Y. vel Pavel R." - podała w komunikacie na swojej stronie internetowej Prokuratura Krajowa. Poinformowała też, że prokurator oskarżył Pablo Gonzalesa vel Pawła Rubcowa o popełnienie przestępstwa szpiegostwa z art. 130 par. 2 Kodeksu karnego.

"Pablo G. Y. vel Pavel R. został oskarżony o to, iż od kwietnia 2016 r. do lutego 2022 r. w Przemyślu, Warszawie i w innych miejscach, biorąc udział w obcym wywiadzie (rosyjskim wywiadzie wojskowym), udzielał temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również jako państwu członkowskiemu NATO. Działalność oskarżonego polegała m.in. na zdobywaniu i przekazywaniu informacji, szerzeniu dezinformacji oraz prowadzeniu rozpoznania operacyjnego" - czytamy w komunikacie, w którym zaznaczono też, że Pablo G. Y. vel Pavel R. został zatrzymany 28 lutego 2022 roku.

Prokuratura poinformowała też, że materiał dowodowy w zakresie pozostałych osób współdziałających (w tym przeciwko podejrzanej Magdalenie Ch.) wyłączono do odrębnego postępowania, które jest kontynuowane.

W komunikacie Prokuratury Krajowej podano też informacje o oskarżonym. "Pablo G. Y. vel Pavel R. urodził się w 1982 r. w Moskwie. Ma obywatelstwo hiszpańskie i rosyjskie. Śledztwo prowadzone było wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego" - zaznaczyła prokuratura. Poinformowała też, że od 2 marca 2022 roku do 31 lipca 2024 roku wobec podejrzanego stosowany był tymczasowy areszt. "Oskarżonemu zarzuca się popełnienie przestępstwa z art. 130 § 2 kk w brzmieniu obowiązującym do 1 października 2023 r., tak więc grozi mu kara pozbawiania wolności od 3 do 15 lat" - zaznaczono w komunikacie.

Pablo Gonzalez vel Paweł Rubcow Reuters

Sprawa Pawła Rubcowa

Sprawę Pawła Rubcowa - oficera rosyjskiego GRU - opisał w poniedziałek portal śledczy FrontStory.pl. Portal podał, że gdy w lutym 2022 roku Rubcowa zatrzymywała ABW, to nie był on sam, lecz z partnerką - dziennikarką, która usłyszała zarzut pomocnictwa w szpiegostwie. "Ich ponad dwuletnia relacja otwierała Gonzalezowi wiele drzwi" - czytamy w tekście FrontStory.pl, w którym dodano też, że była partnerka oficera GRU "wróciła na pierwszą linię newsów jako reporterka".

Portal podał też, że sąd nie zgodził się na areszt dziennikarki być może dlatego, że zarzuty prokuratury okazały się zbyt słabe. "Przez ponad dwa lata od aresztowania dla polskich i zagranicznych mediów Gonzalez będzie jedynym podejrzanym" - zaznaczył FrontStory.pl. Sprawę Rubcowa vel Gonzaleza poruszył we wtorek także portal Wyborcza.pl, który podał, że będzie on sądzony zaocznie. Informacje, że Rubcow/Gonzalez nie został w Polsce skazany, potwierdził wówczas w rozmowie z "GW" rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Przekazał, że "śledztwo w sprawie wrogich Polsce działań Rubcowa/Gonzaleza nie zostało umorzone". Dodał też, że "zgodnie z prawem można oskarżyć go zaocznie, pod jego nieobecność".

Z zachodnich więzień zostało uwolnionych osiem osób, w tym Paweł Rubcow, zatrzymany przez Polskę na granicy polsko-ukraińskiej w 2022 roku.

Autorka/Autor:mjz/pm

Źródło: PAP