Polska

"Kierunek Budapeszt dzisiaj jest realny". To tam w ostatnich dniach był Ziobro 

Zbigniew Ziobro
Czy Zbigniew Ziobro jest na Węgrzech? Relacja reportera TVN24
Źródło: TVN24
Minister sprawiedliwości skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu i zgodę na areszt dla Zbigniewa Ziobry. Argumentując wniosek o tymczasowy areszt, Waldemar Żurek mówił, że "jest obawa ucieczki i ukrywania się". Przypomniał o "negatywnych doświadczeniach z kolegami" Ziobry i wskazał na "kierunek Budapeszt". Na Węgrzech, gdzie azyl uzyskał podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości polityk PiS Marcin Romanowski, w ostatnich dniach przebywał także Zbigniew Ziobro. To, czy jest tam nadal, próbował ustalić reporter TVN24.
Kluczowe fakty:
  • Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
  • Jak donosiły media, w ostatnim czasie Ziobro miał przebywać w Budapeszcie, gdzie wspólnie z byłym wiceszefem MS, Marcinem Romanowskim, brali udział w pokazie filmu.
  • Romanowski, który jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, otrzymał na Węgrzech azyl polityczny.
  • Szef MS Waldemar Żurek w niedawnej rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że z uwagi na zasadę domniemania niewinności Ziobro wciąż pozostaje "wolnym człowiekiem".

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, jak przekazała we wtorek rzeczniczka prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak, skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, a obecnie posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Według prokuratury, istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

Prokurator generalny, odpowiadając na pytania dziennikarzy, uznał, że decyzja Sejmu w sprawie uchylenia immunitetu dla Ziobry może zapaść w ciągu miesiąca. - Oczywiście, na ten moment, ponieważ istnieje zasada domniemania niewinności, my bardzo ściśle przestrzegamy procedur. Były minister Ziobro jest wolnym człowiekiem, jest parlamentarzystą, więc nie może zostać ani zatrzymany, ani tymczasowo aresztowany - powiedział Żurek.

"Założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą". Jest wniosek wobec Ziobry 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą". Jest wniosek wobec Ziobry 

Ziobro opublikował we wtorek na platformie X wideo, w którym oświadczył, że przez całe życie walczył z przestępczością. Mówił między innymi, że "rozbiliśmy mafie VAT-owskie", a "setki milionów złotych trafiały z powrotem do budżetu państwa zamiast do kieszeni przestępców". - To dzięki tym środkom prokuratura mogła dzisiaj w pięknym budynku Prokuratury Krajowej zrobić konferencję prasową, a oni twierdzą, że ja te pieniądze przywłaszczyłem. To pokazuje karkołomność tych zarzutów, pokazuje determinację tej przestępczej szajki, która dzisiaj rządzi Polską - ocenił w nagraniu były minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Ziobro zapowiedział też kolejne oświadczenie w tej sprawie.

Wizyta Ziobry w Budapeszcie

Gdzie obecnie przebywa były minister sprawiedliwości? W ostatnich dniach był w Budapeszcie.

Reporter TVN24 Konrad Borusiewicz, który jest w stolicy Węgier relacjonował w środę, że wysyłał wiadomości do Ziobry z prośbą o kontakt, jeśli się tam znajduje, ale nie dostał odpowiedzi.

W poniedziałek Ziobro w mediach społecznościowych napisał między innymi: "Zostałem zaproszony dziś do Budapesztu, by pokazać przyjaciołom Węgrom, jak wygląda rząd z premierem namaszczonym przez Brukselę. To system, w którym łamie się ustawy, usuwa legalnych prezesów sądów i odbiera obywatelom prawo do losowego przydziału sędziów. Teraz to rządzący mają obsadzać zaufanych sędziów, a wyroki - jak za komuny - mają być ustalane na telefon."

"Fakt" napisał, że Ziobro, oraz były wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Romanowski, który w grudniu 2024 roku uzyskał azyl polityczny na Węgrzech, wzięli udział w centrum Budapesztu w projekcji filmu "Przejęcie". Film autorstwa Marcina Tulickiego, pracownika TVP za rządów Prawa i Sprawiedliwości, przedstawia kulisy zmian w TVP po zmianie władzy w Polsce. Następnie odbyła się dyskusja z udziałem Ziobry i ministra w kancelarii premiera Węgier Viktora Orbana, Gergely'ego Gulyasa.

Były polski minister sprawiedliwości ocenił, że Romanowski jest prześladowany politycznie za wspieranie konserwatywnych organizacji i nazwał Tuska "politykiem na brukselskiej smyczy" - podała agencja MTI.

"Fakt" przekazał, że wydarzenie organizowało Kolegium Macieja Korwina (MCC), czyli think tank wspierający rząd Orbana. Na zdjęciach opublikowanych przez MCC widać Ziobrę i Romanowskiego.

We wtorek na Kanale Tak założonym przez pracowników TVP za rządów Prawa i Sprawiedliwości - Michała Adamczyka, Marcina Tulickiego i Michała Karnowskiego - został opublikowany wywiad z Ziobrą, w którym komentował on wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie. Jak wynika z nagrania, rozmowa została przeprowadzona w stolicy Węgier.

"Liczę, że Ziobro nie będzie się chował pod spodniami Orbana"

Poseł PiS Michał Wójcik mówił we wtorek wieczorem w "Faktach po Faktach" w TVN24, że nie ma kontaktu z Ziobrą i nie może potwierdzić, że przebywa on w Budapeszcie. - Pewnie obóz władzy będzie chciał przeprocedować uchylenie immunitetu i w tej chwili odbywa się klasyczne łamanie kręgosłupów tych, którzy mają wątpliwości z obozu władzy - ocenił.

- Panie Ziobro, liczę, że pan nie będzie miękiszonem i nie będzie pan się chował pod spodniami (Viktora) Orbana, tylko będzie pan w Polsce, jak będzie procedowany wniosek o uchylenie immunitetu - powiedział natomiast w programie poseł Lewicy Tomasz Trela.

Żurek: mamy negatywne doświadczenia z kolegami byłego ministra Ziobry

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek odnosząc się we wtorek do wniosku dotyczącego zgody na areszt Ziobry, powiedział, że "mamy świadomość różnych przesłanek do stosowania tymczasowego aresztu". - To jest często obawa matactwa, wysoka grożąca kara, tutaj maksymalne zagrożenie za tego typu działania może sięgnąć 25 lat pozbawienia wolności. Jest też obawa ucieczki i ukrywania się - mówił.

Jak dodał, "mamy, niestety, negatywne doświadczenia z kolegami byłego ministra Ziobry". - To wszyscy widzimy gołym okiem, że te osoby zamiast próbować wyjaśniać przed polskim wymiarem sprawiedliwości te rzeczy, które są niezwykle istotne w tej sprawie, po prostu uciekają i tak się, niestety, stało. Mieliśmy też problemy na komisjach sejmowych z udziałem pana ministra, który wielokrotnie - pomimo że właściwe organy państwa wzywały go do współpracy - jednak nie przybywał - mówił Żurek.

- Widzicie państwo, że ten kierunek Budapeszt dzisiaj jest realny i to nie są nasze opowieści - dodał minister.

Śledczy chcą aresztować Ziobrę. Żurek: zakładam, że nie będzie tchórzył
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Śledczy chcą aresztować Ziobrę. Żurek: zakładam, że nie będzie tchórzył

Romanowski uzyskał azyl polityczny na Węgrzech

Podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości jest były wiceminister, poseł PiS Marcin Romanowski. Prokuratura zarzuca mu między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.

Na początku grudnia zeszłego roku sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie wobec Romanowskiego. Ponieważ służby nie mogły go odnaleźć, wydano za nim list gończy, a później również Europejski Nakaz Aresztowania. Wówczas okazało się, że Romanowski uzyskał azyl polityczny na Węgrzech.

On sam oświadczył wówczas, że "swoją misję nad Dunajem" traktuje jako walkę z bezprawiem i jako działania zmierzające do tego, by "jak najprędzej odsunąć od władzy szkodliwy dla Polaków reżim". Węgierski sąd zatwierdził decyzję władz.

Natomiast w lutym Sejm po raz kolejny uchylił Romanowskiemu immunitet oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i areszt w związku z nowymi zarzutami prokuratury dla posła PiS w tym samym śledztwie.

Autorka/Autor: js

Źródło: tvn24.pl, PAP, Fakt

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Zbigniew ZiobroProkuratura KrajowaMarcin Romanowski
