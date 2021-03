"Teraz już nie ma wątpliwości. Po kolei szuka się haków na sędziów"

Prokuratura powraca do wyjaśnionej sprawy

Śledczy Zbigniewa Ziobry chcą ścigać sędziów za dwie sprawy sprzed półtora roku. Ich zdaniem, sędziowie nie dopełnili formalności - przez co dwaj mężczyźni spędzili w więzieniu o miesiąc za długo. - Doprowadzili oni do bezprawnego pobytu dwóch osób w zakładzie karnym – podkreśla rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.

Sprawa w Sądzie Najwyższym jest znana i była wyjaśniana. - Tutaj zaniedbano tego obowiązku – przyznaje sędzia Michał Laskowski. Ale wewnętrzne postępowanie wykazało, że to nie sędziowie są tej sytuacji winni. Ukarano kierowniczkę sekretariatu i protokolanta. - Kierowniczka została odwołana ze stanowiska i ukarana naganą. To samo dotyczyło pana protokolanta – wyjaśnia Laskowski.

Z jakiegoś powodu po kilkunastu miesiącach do sprawy wróciła prokuratura. - Jest dla mnie absolutnie niezrozumiałe dlaczego sięga się po najpoważniejszy oręż, jakim jest postępowanie karne i próbuje się postawić zarzuty sędziemu za, jeśli w ogóle miało miejsce, uchybienie, błąd proceduralny – stwierdza Maria Ejchart-Dubois z inicjatywy "Wolne Sądy".

"Szuka się haków na sędziów, żeby odsunąć ich od orzekania"

Sędzia Włodzimierz Wróbel jest profesorem prawa, autorytetem w środowisku sędziów i jest też znanym krytykiem zmian w sądownictwie wprowadzanych przez PiS. - Jest bardzo krytyczny wobec poczynań obecnej władzy – mówi Michał Laskowski. Na pytanie, czy może mieć to związek z działaniami prokuratury, dodaje że nie może tego wykazać, ale jest to pierwsza myśl, która przychodzi mu do głowy.