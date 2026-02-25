Logo strona główna
Prezydent Częstochowy zatrzymany
Polska

Jest decyzja komisji w sprawie poprawek do ustawy o SAFE

komisje sejmowe o safe
Kierwiński o sporze o program SAFE: tutaj nie ma merytorycznej rozmowy, jest tylko polityka
Sejmowe komisje finansów i obrony narodowej pozytywnie zaopiniowały poprawki Senatu do ustawy w sprawie SAFE. Głosowanie w Sejmie w tej sprawie zaplanowano na piątek.

W zeszłym tygodniu Senat wprowadził do ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE łącznie cztery poprawki przygotowane przez koalicję rządową, z czego dwie głosowane były łącznie.

W środę podczas wspólnego posiedzenia komisje finansów i obrony narodowej pozytywnie zaopiniowały te poprawki. Głosowanie nad senackimi poprawkami przewidziane jest na piątek.

"Prezydent jest stawiany w bardzo ciężkiej sytuacji"
"Prezydent jest stawiany w bardzo ciężkiej sytuacji"

Program SAFE - poprawki Senatu

Poprawki wprowadzone do ustawy przez Senat przygotowane zostały przez koalicję rządzącą - zapewniają one m.in., że spłata pożyczki zaciągniętej w ramach programu nie będzie finansowana z budżetu MON.

Jedna z poprawek przewiduje, że wydatki związane ze spłatą i obsługą bankową pożyczki SAFE nie będą wliczane do minimalnego limitu wydatków na obronność. W budżecie państwa ma być ustanowiona rezerwa celowa na ten cel.

Inna poprawka wprowadza obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez ABW, SKW i CBA wykorzystania środków finansowych z pożyczki SAFE oraz sprawozdawczości prowadzenia tej kontroli.

Program SAFE. Jest decyzja Senatu
Program SAFE. Jest decyzja Senatu

BIZNES

Kolejna poprawka rozszerza obowiązek przedkładania sprawozdania z realizacji planu finansowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB) właściwym komisjom senackim.

Senat odrzucił poprawki zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Senatorowie PiS chcieli m.in. wprowadzenia do ustawy preambuły, stanowiącej, że w stosunku do środków z pożyczki nie może być wprowadzany "mechanizm warunkowości", który - według PiS - może być w przyszłości elementem szantażu politycznego względem państw, które nie zgadzają się z polityką UE.

Program SAFE. Na czym polega?

Instrument SAFE to program, który ma na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich Unii Europejskiej. Przewiduje on łącznie 150 miliardów euro wsparcia w postaci między innymi nisko oprocentowanych pożyczek - przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie.

Pod koniec stycznia Komisja Europejska zaakceptowała polski plan w ramach SAFE. Polska wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów na kwotę 43,7 miliarda euro.

CZYTAJ WIĘCEJ: Potężne pieniądze trafią do Polski. Na co je wydamy?

SAFE ma wspierać państwa UE we wzmacnianiu ich potencjału obronnego. Został ustanowiony w 2025 roku w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji oraz niepewności wokół dalszego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie. Celem programu jest też zmniejszenie uzależnienia od uzbrojenia z USA i wzmocnienie przemysłów obronnych państw unijnych. Z tego powodu SAFE dopuszcza możliwość zakupów w krajach trzecich tylko w ograniczonym zakresie. Koszt komponentów wyprodukowanych w państwach zaangażowanych w SAFE musi wynieść co najmniej 65 procent.

pc

Opracował Kuba Koprzywa/ads

Źródło: tvn24.pl, PAP

Program SAFESejmSenat
