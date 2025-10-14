Problem z numerami alarmowymi. Niektórzy nie mogą się dodzwonić

Awaria numeru alarmowego 112. Rzeczniczka MSWiA: usterka nie obejmuje całego kraju

Karol Rymszewicz przekazał we wtorek, że obywatele potrzebujący pomocy mają problem z dodzwonieniem się na numery alarmowe 112 i 999. Zaznaczył, że niemożliwe jest wykonanie połączenia przez użytkowników niektórych telefonii komórkowych.

- Z tego co wiem, powoli zaczyna wszystko wracać do normy. Jeśli dalej będą u kogoś występować problemy, prosimy najlepiej dzwonić na numery stacjonarne danych jednostek policji - poinformował Rymaszkiewicz przed godziną 10 w rozmowie z redakcją Kontaktu24.

Więcej szczegółów wkrótce.

