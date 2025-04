Duda na konwencji Nawrockiego. Wcześniej mówił, że "prezydent nie jest od udzielania poparcia"

Duda: prezydent nie jest od udzielania poparcia żadnemu z kandydatów Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

W niedzielę prezydent Andrzej Duda zapowiedział podczas konwencji wyborczej popieranego przez PiS kandydata na prezydenta RP Karola Nawrockiego, że odda na niego głos. Jeszcze jesienią mówił, że "prezydent Rzeczpospolitej nie jest od udzielania oficjalnego poparcia żadnemu z kandydatów".

Kluczowe fakty: Andrzej Duda wystąpił w niedzielę na konwencji Karola Nawrockiego, kandydata PiS na prezydenta RP.

W trakcie wystąpienia Duda otwarcie przyznał, na kogo odda swój głos w nadchodzących wyborach.

Wcześniej Duda mówił, że prezydent kraju nie jest od udzielania poparcia żadnemu z kandydatów.

Andrzej Duda pojawił się w w niedzielę na zorganizowanej w Łodzi konwencji wyborczej kandydata PiS na prezydenta RP Karola Nawrockiego. Podczas swojego wystąpienia mobilizował działaczy PiS i sympatyków Nawrockiego. - Musicie się zmobilizować tak, jak zmobilizowaliście się w 2015 a potem w 2020 r. Musicie powiesić jeszcze więcej banerów, musicie wykonać jeszcze jedną rundkę po sąsiadach - mówił.

Duda otwarcie wskazał, na kogo odda swój głos w nadchodzących wyborach prezydenckich. - Ja, Andrzej Duda, mający takie same prawa jak wy iść do wyborów i oddać swój głos, zagłosuję na Karola Nawrockiego w tych wyborach, bo wierzę w to, że to jest człowiek, który będzie dążył i będzie czynił wszystko, żeby Polska była państwem uczciwym, żeby Polska była państwem silnym, także na arenie międzynarodowej. Który będzie budował relację euroatlantycką, który będzie politykiem mądrym - oświadczył. Prezydent w trakcie wystąpienia kilkukrotnie krytykował też obecny rząd.

Andrzej Duda o kandydatach na prezydenta

W listopadzie ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda, przebywający wówczas z wizytą w Armenii, był pytany o to, który z kandydatów na prezydenta jest mu najbliższy i czy udzieli mu oficjalnego poparcia w kampanii.

- Prezydent Rzeczpospolitej nie jest od udzielania oficjalnego poparcia żadnemu z kandydatów. (...) Jako obywatel Rzeczpospolitej zrobię wszystko, co w mojej mocy, jeżeli tylko zdrowie pozwoli, żeby pójść na wybory i wziąć w nich osobiście udział, oddać głos, tak jak to przysługuje każdemu obywatelowi, który ma czynne prawo wyborcze - odpowiedział Duda. ta.

Jednocześnie zaznaczył, że podejście Nawrockiego do pewnych spraw jest "mu bliskie". Prezydent wymienił m.in. kwestie polityki historycznej oraz "patriotyczne spojrzenie na ważne dla Rzeczypospolitej zagadnienia".

Duda zwrócił także uwagę na innego kandydata po prawej stronie sceny politycznej. - Jest też kandydat Konfederacji (Sławomir Mentzen) - zauważył prezydent i przekonywał, że będzie chciał usłyszeć, co kandydaci i kandydatki "mają do powiedzenia na temat ważnych polskich spraw".

ARMENIA YERASKH WIZYTA PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY Źródło: Marcin Obara/PAP

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo