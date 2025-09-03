Logo strona główna
Polska

Nawrocki wylądował w Waszyngtonie

Prezydent Nawrocki w USA
Prezydent Nawrocki wylądował w USA
Źródło: TVN24
W nocy z wtorku na środę czasu polskiego prezydent Karol Nawrocki wylądował w bazie lotniczej Andrews pod Waszyngtonem. Rozpoczął pierwszą wizytę zagraniczną swojej prezydentury. W środę spotka się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Prezydencki samolot wylądował w bazie Andrews w stanie Maryland około godziny 18.50 czasu lokalnego (0.50 w Polsce). Na płycie lotniska, na którym rozwinięto czerwony dywan, prezydent został powitany przez pierwszą zastępczynię szefa protokołu dyplomatycznego z Departamentu Stanu Abby Jones, a także attache wojskowego RP gen. dyw. Krzysztofa Nolberta.

Wbrew zwyczajowi, podczas ceremonii nie był obecny szef ambasady RP Bogdan Klich. Jak ustalił Marcin Wrona, korespondent "Faktów" TVN, stało się tak na prośbę kancelarii prezydenta.

Z bazy Andrews prezydent pojechał wraz z kolumną pojazdów do rezydencji Blair House, niedaleko Białego Domu, gdzie tradycyjnie przyjmowani są goście prezydenta USA.

Harmonogram wizyty Nawrockiego w USA

Jak wynika z opublikowanego przez KPRP harmonogramu wizyty, amerykański przywódca powita Karola Nawrockiego w Białym Domu o godzinie 11 czasu lokalnego (17 w Polsce).

Polski prezydent wpisze się do księgi pamiątkowej. Donald Trump przedstawi prezydentowi RP amerykańską delegację. Karol Nawrocki przedstawi delegację polską amerykańskiemu przywódcy. Zaplanowano też pokaz lotniczy.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Fakty" TVN: delegacja Nawrockiego do Białego Domu bez przedstawiciela MSZ

W odróżnieniu od większości roboczych wizyt zagranicznych przywódców, powitanie odbędzie się po południowej stronie Białego Domu, gdzie zwykle dla gości rozwijany jest czerwony dywan.

Prezydent Karol Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem
Prezydent Karol Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem
Źródło: Radek Pietruszka/PAP/EPA

Rozmowy prezydentów mają się rozpocząć o godzinie 11.25 w Gabinecie Owalnym; następnie w południe zaplanowano rozmowy plenarne w formule śniadania roboczego. Na godzinie 13.30 przewidziano wypowiedź prezydenta RP dla polskich mediów w Blair House.

Prezydent Nawrocki złoży też wieniec na Grobie Nieznanych Żołnierzy na Cmentarzu Narodowym w Arlington. Ceremonia odbędzie się o godzinie 16.15.

Przydacz o głównym temacie rozmów

Według szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, głównym tematem rozmowy Nawrockiego i Trumpa będzie bezpieczeństwo regionalne i aktywność amerykańska w tym wymiarze. Szef Biura zauważył, że USA są głównym sojusznikiem Polski także we współpracy zbrojeniowej.

- Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych ma tutaj swoje uprawnienia i chce, aby ta współpraca była kontynuowana, oczywiście na obopólnie korzystnych warunkach - powiedział Przydacz przed kilkoma dniami.

Karol Nawrocki
"To spacer na linie. Zaczęło się niedobrze"
Zbigniew Bogucki
Zdziwienie po zdziwieniu. Szef Kancelarii Prezydenta: nie było ani tradycji, ani zwyczaju
Karol Nawrocki
"Znalazła się Zosia Samosia polskiej polityki zagranicznej"

Jak zapowiedział Przydacz, prezydenci USA i Polski mają rozmawiać o współpracy gospodarczej i bezpieczeństwie energetycznym, a także o współpracy w formatach regionalnych.

Dla Nawrockiego będzie to pierwsza wizyta zagraniczna jako prezydenta RP, lecz nie pierwsze spotkanie z Trumpem - to miało miejsce w maju podczas kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi, podczas których Trump udzielił mu nieformalnego poparcia.

W odróżnieniu od większości wizyt, podczas spotkania w Białym Domu, prezydentowi RP nie będzie towarzyszył wiceszef MSZ, co jest wynikiem decyzji Kancelarii Prezydenta.

pc

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Karol Nawrocki Donald Trump
