Polska Prezydent wręczy nominacje sędziowskie

Prezydent Karol Nawrocki wręczy w poniedziałek nominacje sędziowskie

W poniedziałek o godzinie 10 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich nowym sędziom przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nie są znane nazwiska nominowanych sędziów. Zostaną one ogłoszone podczas uroczystości.

Prezydent powołuje sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, której członkowie wybierani są przez Sejm. W listopadzie ubiegłego roku prezydent zablokował nominacje dla 46 sędziów. Powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, które rozstrzyga o tym, że prezydent nominuje sędziów oraz ma możliwość odmówić ich nominacji.

Karol Nawrocki Źródło: Albert Zawada/PAP

Argumentował wówczas, że w trakcie jego prezydentury żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, nie może liczyć na nominacje. Chodziło o krytykę środowisk sędziowskich wobec reform sądownictwa wprowadzanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

