Prezydent ułaskawił trzy osoby. Znamy uzasadnienia

"Prezydent RP postanowieniami z dnia 2 lutego 2026 roku zastosował prawo łaski wobec 3 osób" - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego. Jednocześnie, jak podano, prezydent "nie zastosował prawa łaski wobec 5 osób".

Prawo łaski i argumenty Nawrockiego

"Podejmując decyzje, Prezydent RP kierował się względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów, a także wnioskami Prokuratora Generalnego o skorzystanie z prawa łaski" - przekazał rzecznik kancelarii prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Ponadto - jak podał Leśkiewicz - prezydent podpisał cztery postanowienia, w których "zażądał od prokuratora generalnego przedstawienia akt w 4 sprawach". Prezydent uczynił to na podstawie art. 567 Kodeksu postępowania karnego. Jest to przepis stanowiący, że na każde żądanie prezydenta "prokurator generalny przedstawia prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej akta sprawy lub wszczyna z urzędu postępowanie o ułaskawienie".

Kancelaria nie podała, kogo ułaskawił prezydent, jednak poinformowała o zarzutach, jakie ciążyły na trzech ułaskawionych osobach.

Pierwsza ułaskawiona osoba

Jedna skazana została za nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, którego następstwem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób.

Art. 173. [Spowodowanie katastrofy w komunikacji] § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Kodeks karny

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zastosował prawo łaski przez warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby" - czytamy w komunikacie.

Przekazano, że ułaskawiając tę osobę, prezydent "miał na uwadze przede wszystkim względy humanitarne - bardzo trudną sytuację zdrowotną osoby skazanej, jej zaawansowany wiek, wyrażenie skruchy, przeproszenie pokrzywdzonych, incydentalny charakter czynu, pozytywną opinię środowiskową".

Druga ułaskawiona osoba

Druga ułaskawiona osoba była skazana za "oszustwo, wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach i pokrzywdzenie wierzycieli".

Art. 286. [Oszustwo] § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Kodeks karny

Art. 296. [Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym] § 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Kodeks karny

Art. 301. [Pokrzywdzenie wierzyciela] § 1. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kodeks karny

W komunikacie dodano, że prezydent zastosował prawo łaski poprzez warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności i oddanie skazanego w wyznaczonym okresie próby pod dozór kuratora.

"Prezydent, podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze przede wszystkim względy humanitarne - trudną sytuację rodzinną wobec ciężkiej choroby osoby najbliższej oraz konieczność sprawowania opieki nad nią i małoletnimi, pozytywną opinię wywiadu środowiskowego, znaczny upływ czasu od popełnienia przestępstw, przestrzeganie porządku prawnego po wydaniu wyroku oraz niemożność korzystania ze środków ochrony przewidzianych przez kodeks karny wykonawczy" - podano w komunikacie.

Trzecia ułaskawiona osoba

Ostatnia osoba była skazana za kierowanie gróźb karalnych.

Art. 190. [Groźba karalna] § 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w osobie, do której została skierowana lub której dotyczy, uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kodeks karny

Jak poinformowano, prezydent zastosował prawo łaski przez darowanie kary pozbawienia wolności. Argumentowano, że prezydent kierował się "bardzo trudną sytuacją zdrowotną i zaawansowanym wiekiem osoby skazanej, odległym terminem popełnienia czynu oraz przestrzeganiem porządku prawnego po wyroku".

