O staraniach Polski dotyczących obecności w pracach grupy G20 prezydent Karol Nawrocki napisał na portalu X.

"Polska, współzałożyciel Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest dwudziestą co do wielkości gospodarką świata oraz krajem, który w ciągu ostatnich 30 lat z powodzeniem przekształcił się z kraju rozwijającego się w kraj rozwinięty oraz z gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową" - czytamy we wpisie prezydenta.

Jak podkreślił Nawrocki, "to wyjątkowe doświadczenie pozwala nam wnieść istotny wkład w dyskusje ONZ na temat rozwoju, łącząc perspektywy globalnego Wschodu i Zachodu, a także Północy i Południa".

Nawrocki: zabiegamy o udział w pracach G20

"Biorąc pod uwagę nasz potencjał i doświadczenia konsekwentnie zabiegamy o udział w pracach G20 - formacie, który pełni rolę mostu w obecnych, burzliwych czasach" - oświadczył prezydent. Podziękował przy tym prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za zaproszenie do udziału w kolejnym szczycie grupy.

Wcześniej Nawrocki poruszył temat stałego udziału Polski w grupie G20 podczas debaty w ONZ:

Zaproszenie od Donalda Trumpa

5 września prezydent USA Donald Trump poinformował, że wysłał zaproszenie do Polski na szczyt G20, czyli 20 najbardziej uprzemysłowionych państw świata. Odbędzie się on w 2026 roku w Miami na Florydzie.

- Zaprosimy inne kraje jako obserwatorów. Nazywają ich obserwatorami, ale będą mieli coś do powiedzenia. Ale zaprosiłem już Polskę, wysłałem im zaproszenie. Świetnie, że właśnie tu byli, jak wiecie, był tu wspaniały nowy przywódca - mówił Trump, odnosząc się do wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie.

Grupa G20

Grupa G20 to forum skupiające 19 państw oraz UE i Unię Afrykańską. Odpowiada za około 85 proc. światowego PKB, 75 proc. światowego handlu i żyje tam dwie trzecie populacji Ziemi.

G20 Źródło: PAP

