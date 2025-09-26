Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Prezydent podpisał ustawę w sprawie pomocy Ukraińcom

Warszawa, 24.04.2024. Kolejka oczekujących przed ukraińskim punktem paszportowym w Warszawie
Bogucki: prezydent podpisał ustawę w sprawie pomocy Ukraińcom
Źródło: TVN24
Prezydent podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy - przekazał szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Wcześniej Karol Nawrocki zawetował inny rządowy projekt dotyczący tej kwestii. Jednocześnie Bogucki zapowiedział złożenie w poniedziałek do Sejmu dwóch kolejnych projektów ustaw.

- Poprzednimi wetami prezydent RP zmusił rząd, premiera Donalda Tuska, do pracy i do przedstawienia nie idealnych, ale zdecydowanie lepszych rozwiązań. W przypadku ustawy ukraińskiej zmusił do ograniczenia świadczeń dla obywateli Ukrainy, w szczególności tych, którzy nie pracują w Rzeczypospolitej - powiedział szef prezydenckiej kancelarii na konferencji prasowej. Nawrocki zawetował pierwotną rządową ustawę w sprawie pomocy Ukraińcom pod koniec sierpnia.

- Te rozwiązania, które zawarte są w tej ustawie, to jest właściwie koniec turystyki z Ukrainy na koszt polskiego podatnika - kontynuował Bogucki.

Jak mówił dalej Zbigniew Bogucki, w tej ustawie "zostały wymienione konkretne świadczenia, które nie będą przysługiwać obywatelom Ukrainy niepracującym w Polsce". Wskazywał, że chodzi tu między innymi o "rehabilitację, programy lekowe, programy zdrowotne, kwestie wykupowania leków na receptę i wielu innych świadczeń".

- To wszystko nie będzie dostępne dla obywateli Ukrainy, którzy nie pracują w Polsce - powiedział.

Dodał, że "ustawa nie jest idealna", a projekt prezydencki proponował według niego lepsze, "jeszcze bardziej uszczelniające ten system rozwiązania".

Bogucki: to ostatnia tego typu ustawa, którą podpisuje prezydent

- To jest ostatnia taka ustawa, którą podpisuje pan prezydent Nawrocki, dotycząca takiej formy pomocy obywatelom Ukrainy. Żadnej innej ustawy już pan prezydent Nawrocki już nie podpisze - mówił dalej Bogucki.

- Musimy przejść na normalne warunki, czyli (na) traktowanie obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej w taki sam sposób, jak wszystkich innych obcokrajowców - dodał.

marcin 1
Bogucki: żadnej innej ustawy w sprawie pomocy Ukraińcom prezydent już nie podpisze
Źródło: TVN24

Dwa projekty prezydenckie

Szef prezydenckiej kancelarii zapowiedział, że w poniedziałek zostaną złożone do marszałka Sejmu dwie propozycje legislacyjne. Jedna dotycząca "wydłużenia okresu, po którym obcokrajowcy, w tym obywatele Ukrainy, będą mogli ubiegać się o polskie obywatelstwo, które jest czymś absolutnie wyjątkowym". Prezydent chce, aby wydłużyć okres ubiegania się o obywatelstwo do 10 lat.

Drugi projekt będzie dotyczył zmiany Kodeksu karnego i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, żeby ścigać wszystkich, którzy będą próbowali, czy będą chcieli szerzyć banderyzm na terytorium Rzeczypospolitej, albo będą chcieli uskuteczniać kłamstwo wołyńskie - poinformował Bogucki.

Przekazał też, że prezydent wycofa swój projekt, który trafił do Sejmu po sierpniowym wecie.

pc

Autorka/Autor: mjz/kab

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

Ukraina Karol Nawrocki
