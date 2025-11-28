Logo strona główna
Polska

Prezydent "apeluje" do marszałka Sejmu. Chodzi o 13 projektów ustaw

Karol Nawrocki, Włodzimierz Czarzasty
Nawrocki: to chyba za mało, żeby nazwać kogoś "wetomatem"
Źródło: Zdjęcia organizatora
Na stronie Kancelarii Prezydenta opublikowano w piątek komunikat sugerujący, że prezydenckie projekty ustaw trafiły do "sejmowej zamrażarki". Pojawił się też apel do marszałka Sejmu o "merytoryczną debatę" nad przedstawionymi regulacjami.

W piątkowym komunikacie zamieszczonym na stronie KPRP podkreślono, że prezydent kieruje do Sejmu inicjatywy ustawodawcze.

"Obecna koalicja rządząca nie tylko nie realizuje własnych zapowiedzi, lecz również utrudnia wdrażanie potrzebnych zmian proponowanych przez prezydenta. Zapowiedź obstrukcji wobec prezydenckich inicjatyw przedstawił sam marszałek sejmu, choć jego zadaniem jest takie prowadzenie prac izby niższej, aby wszystkie wpływające projekty – zarówno prezydenckie, jak i obywatelskie – możliwie szybko trafiały pod obrady i do prac w komisjach. Rządzący krytykują stosowanie weta przez prezydenta, podczas gdy jednocześnie własnym 'wetem' objęli sto procent jego projektów" - czytamy w komunikacie kancelarii Nawrockiego.

Nawrocki "apeluje o rzetelną debatę nad projektami"

W ocenie KPRP w dotąd przedstawionych projektach prezydenckich znajdują się regulacje, które "przyspieszają rozwój państwa, wzmacniają rodzinę, chronią polskie rolnictwo oraz wspierają ratowanie służby zdrowia".

Według kancelarii prezydenta są one często odpowiedzią na problemy, wobec których "rząd nie potrafi zaproponować rozwiązań". "To także konsekwentna realizacja zobowiązań podjętych wobec obywateli w trakcie kampanii wyborczej, programu popartego przez dziesięć milionów sześćset tysięcy Polek i Polaków" - czytamy w komunikacie.

"Prezydent apeluje do marszałka sejmu, ugrupowań rządzących i wszystkich parlamentarzystów o rzetelną, merytoryczną debatę nad przedstawianymi regulacjami, z pełną odpowiedzialnością za przyszłość Rzeczypospolitej" - podkreślono.

KPRP zaznacza, że złożone w pierwszych dniach prezydentury inicjatywy pozostają w Sejmie od ponad stu dni, a "licznik rośnie każdego dnia".

Do komunikatu załączono też listę 13 inicjatyw prezydenta Karola Nawrockiego wraz z datami przekazania ich do Sejmu. Zgodnie z tym wykazem pierwszą z prezydenckich inicjatyw przekazano do Sejmu 7 sierpnia, czyli dzień po zaprzysiężeniu, a ostatnią - 18 listopada.

Zapowiedź "weta marszałkowskiego"

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który niedawno zastąpił na tej funkcji lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, w wyemitowanym w ubiegły piątek orędziu zapowiedział, że będzie stosował "marszałkowskie weto" wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa.

Całe orędzie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego
Źródło: Kancelaria Sejmu

Czarzasty podkreślił, że polityczny problem tkwi nie w przepisach konstytucyjnych, tylko w działaniach środowisk, które chcą zasady konstytucyjne łamać. - Te zasady są proste: prezydent reprezentuje, rząd rządzi - zaznaczył.

Zapowiedział też, że postawi tamę każdym próbom wprowadzenia innego modelu niż ten, na który obywatele Polski umówili się w referendum konstytucyjnym w 1997 roku. - Umów trzeba dotrzymywać. Polska historia pokazuje, że nasz naród nie akceptuje modelu rządów, w którym cała władza skupia się w rękach jednego człowieka - dodał.

Weto marszałkowskie. Czy Sejmowi grozi "niekonstytucyjna zamrażarka"?

Weto marszałkowskie. Czy Sejmowi grozi "niekonstytucyjna zamrażarka"?

Michał Istel

Michał Istel
"Będę stosował marszałkowskie weto"

"Będę stosował marszałkowskie weto"

Weta prezydenta Karola Nawrockiego

Jednym z wątków sporu pomiędzy Pałacem Prezydenckim a rządem są dotychczasowe weta Nawrockiego.

Pierwszy moment słabości Nawrockiego? "Nadział się na minę"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pierwszy moment słabości Nawrockiego? "Nadział się na minę"

Marcin Złotkowski

Z komunikatów na stronie KPRP wynika, że prezydent do tej pory zawetował 15 ustaw, część z nich miała spełniać kluczowe obietnice Koalicji 15 października, w tym nowelizacje z pakietu ustaw deregulacyjnych.

Lista zawetowanych przez prezydenta Nawrockiego ustaw:

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada, Leszek Szymański/PAP

SejmWłodzimierz CzarzastyKarol Nawrocki
