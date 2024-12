"Przepraszam, czy tymi złogami są czterdziestolatkowie?". Bodnar o słowach prezydenta

Prezydent wraca do swojej mocnej i wyrazistej retoryki, myślę, że chyba niepotrzebnej w naszej debacie publicznej - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Odniósł się do słów Andrzeja Dudy dotyczących decyzji Państwowej Komisji Wyborczej. Dodał też, że "być może potrzebna jest szybka nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym".

Bodnar o słowach prezydenta: wraca do swojej mocnej retoryki

- Jeżeli bym spojrzał na pana prezydenta Andrzeja Dudę, no to (on - red.) się wykształcił też już mocno w latach dziewięćdziesiątych i raczej osoby takie jak z jego pokolenia trudno byłoby nazywać, używając tego typu kolorowych przymiotników - dodał. - Wydaje mi się, że chyba nie o to chodzi. Po prostu pan prezydent, jak rozumiem, używa różnych argumentów, żeby twierdzić, że to wszystko, co autoryzował swoim podpisem przez te lata, po prostu powinno być niezmienne - skomentował Bodnar.