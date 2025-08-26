Premier weźmie udział w Radzie Gabinetowej. "Zabierze głos zgodnie z tradycją"

Szłapka: premier weźmie udział w Radzie Gabinetowej, zabierze głos Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Według zapowiedzi KPRP posiedzenie Rady Gabinetowej ma dotyczyć między innymi ochrony polskiego rolnictwa.

Jak przekazał Szłapka, w obecności mediów zarówno prezydent, jak i premier będą zabierali głos.

Rzecznik pytany o prezydenckie weto ws. noweli ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy, przekazał, że "do następnego posiedzenia Sejmu, czyli do 8 września, rząd przygotuje kolejną propozycję ustaw".

Prezydent Karol Nawrocki zwołał Radę Gabinetową na środę 27 sierpnia, na godzinę 9.00. Kancelaria prezydenta podała, że wśród tematów obrad będzie m.in. omówienie planowanych przez rząd działań, mających na celu ochronę polskiego rolnictwa i polskiej produkcji rolnej przed konsekwencjami napływu produktów rolnych spoza Unii Europejskiej. W szczególności chodzi o umowę handlową UE–Mercosur oraz porozumienie handlowe pomiędzy UE i Ukrainą dotyczące produktów rolnych i żywności.

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał na wtorkowej konferencji prasowej, że premier Donald Tusk wraz z Radą Ministrów będzie uczestniczył w zwołanym przez prezydenta spotkaniu- Jesteśmy w roboczym kontakcie, mówię o kancelarii premiera, z kancelarią prezydenta – dodał. Podkreślił, że w poniedziałek KPRP dopytywała, czy premier w pierwszej części posiedzenia, otwartej dla mediów, będzie zabierał głos. - Potwierdziliśmy. Zgodnie z wieloletnią tradycją, która obowiązywała zawsze na posiedzeniach Rady Gabinetowej, głos zawsze zabiera w tej części pierwszej, otwartej dla mediów, pan prezydent. My potwierdziliśmy, że pan premier, prezes Rady Ministrów, też zabierze głos zgodnie z tradycją. I dalej będzie już prowadzony porządek obrad Rady Gabinetowej - opisał Szłapka.

"Mamy swoje rzeczy do przedstawienia"

Na pytanie, czy premier i ministrowie idą na tę radę z własną agendą, czy są jakieś kwestie, które chcą poruszyć lub załatwić, rzecznik rządu odparł, że Rada Gabinetowa jest konkretną formułą zapisaną w konstytucji i nie odpowiada za podejmowanie decyzji. – Jest zwoływana w szczególnych wypadkach. I jest po prostu posiedzeniem (…) Rady Ministrów w danym przypadku pod przewodnictwem prezydenta – zaznaczył Szłapka.

Dodał, że ministrowie są przygotowani na to spotkanie. – Zgodnie z konstytucją to Rada Ministrów odpowiada za politykę wewnętrzną i zagraniczną. I w tym zakresie to oczywiście my mamy swoje rzeczy do przedstawienia oraz stanowisko Rady Ministrów – podkreślił rzecznik rządu.

1. W sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę Gabinetową. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej. 2. Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów. Art. 141. Konstytucja RP

Po wecie prezydenta. "Do 8 września rząd przygotuje kolejną propozycję ustaw"

Rzecznik był też pytany, co rząd zamierza zrobić w związku z wetem Karola Nawrockiego wobec nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję prezydent motywował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. - Do następnego posiedzenia Sejmu, czyli do 8 września, rząd przygotuje kolejną propozycję ustaw, która będzie wszystkie te kwestie regulowała - zapowiedział Szłapka. Dodał, że "kolejne propozycje rozwiązań uchronią nas przed chaosem, który może generować to weto prezydenta".

Zaznaczył przy tym, że "Rada Ministrów pracuje nad rozwiązaniem, które ureguluje kwestie świadczeń wobec wszystkich obcokrajowców w Polsce".

- Oczywiście ta ustawa, która została zawetowana, to jest kompleksowe rozwiązanie dotyczące statusu, ochrony - uzupełnił.

- Nie ma wyjścia, musimy przygotować kolejne rozwiązanie, ale ono równolegle pójdzie także z bardzo poważną regulacją dotyczącą kwestii świadczeń społecznych dla wszystkich obcokrajowców w Polsce. Czyli (będzie to) rozwiązanie szersze - dodał.

