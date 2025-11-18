"Precz z komuną!". Okrzyki i nagłe wyjście posłów PiS z sali plenarnej

Posłowie PiS wyszli z sali podczas przemówienia prezentującego kandydaturę Włodzimierza Czarzastego na stanowisko marszałka sejmu

Po godzinie 11.30, tuż przed głosowaniem w sprawie wyboru nowego przewodniczącego izby, prowadzący obrady Piotr Zgorzelski oddał głos Krzysztofowi Gawkowskiemu. Wicepremier i minister cyfryzacji zmierzał w kierunku mównicy, by zaprezentować kandydaturę Czarzastego na funkcję marszałka Sejmu, gdy z prawej strony sali rozległy się okrzyki "Precz z komuną!".

Posłowie PiS zaczęli wtedy wstawać z miejsc i w ciągu kilku minut, gdy przemawiał Gawkowski, opuścili salę plenarną.

Po zakończeniu jego wystąpienia - wrócili, by głosować w sprawie kandydatury jednego z liderów lewicy.

