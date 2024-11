"Rafał Trzaskowski potrafi słuchać, potrafi słuchać każdego pokolenia"

Głos zabrała również Monika Rosa z Nowoczesnej. - My na Śląsku bardzo lubimy ludzi, którzy ciężko pracują i twardo stąpają po ziemi. Dlatego my na Śląsku wskazujemy Rafała Trzaskowskiego, który jak żaden inny kandydat rozumie ten region i jego potrzeby.

"Jesteśmy z różnych partii politycznych i wszyscy stoimy murem za Radkiem Sikorskim"

- Zobaczcie państwo tutaj na nas, jesteśmy z różnych środowisk, jesteśmy z różnych miejsc, jesteśmy z różnych partii politycznych i wszyscy stoimy murem za Radkiem Sikorskim. To oznacza, że w drugiej turze wyborów to właśnie Radek Sikorski będzie miał największą możliwość pozyskiwania głosów i zbierania ludzi, którzy są niezdecydowani - przekonywał poseł klubu Platformy Obywatelskiej Grzegorz Napieralski.

- Głosujemy za Radkiem Sikorskim i namawiam was, zagłosujcie, bo to dobry człowiek - podsumował.

Szanse kandydatów w sondażu Platformy Obywatelskiej

Do tych wyników odnieśli się obaj kandydaci. - Bardzo cieszę się, że te wyniki są tak pozytywne. Pokazują to, co mówię od miesięcy i co pokazują wszystkie inne sondaże, a mianowicie olbrzymią, druzgocącą moją przewagę w pierwszej turze - powiedział Rafał Trzaskowski.