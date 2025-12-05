Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Prawa strona "zamilkła". "Byli przerażeni"

25c05227
Kaczyński: nie wyciągniecie ze mnie niczego
Źródło: TVN24
Nie wyciągniecie ze mnie niczego - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński po tajnym posiedzeniu Sejmu. Podczas niejawnej części obrad premier Donald Tusk przedstawił parlamentarzystom informację dotyczącą bezpieczeństwa. Posłowie PiS sugerują, że utajnienie nie było potrzebne. Innego zdania są politycy koalicji rządzącej. Poseł KO Mariusz Witczak opisał, jak na przedstawione informacje reagowali w trakcie obrad posłowie prawicy.

Zakończyło się tajne posiedzenie Sejmu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński był pytany przez dziennikarzy, czy jego zdaniem przedmiot informacji przedstawionej przez premiera Donalda Tuska wymagał utajnienia.

- Nie będę wyrażał w tej chwili (opinii), póki nie przyjdzie taki moment, że to może zostanie odtajnione. Może będzie jakaś nowa, jawna w tej sprawie dyskusja. Nie będę na ten temat nic mówił, nie namówicie mnie państwo - powiedział dziennikarzom na korytarzu Senatu.

- Nie wyciągniecie ze mnie niczego - podkreślił Kaczyński.

Jakie są zasady tajnego posiedzenia Sejmu - piszemy tutaj >>>

"Wielka szopka" kontra "ta informacja była potrzebna"

Posłowie PiS sugerują, że w ich ocenie utajnienie obrad nie było konieczne. - Ale myślę, że cel był jeden: dyskusja o służbie zdrowia dzisiaj u prezydenta powinna być przykryta i wszystko premier robi, żeby tak było - powiedział poseł PiS Henryk Kowalczyk. Z kolei w ocenie Sebastiana Kalety była to "wielka szopka". 

Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk stwierdził, że "decyzja o tym, aby dzisiaj ta informacja przez pana premiera była w trybie utajnionym, była jak najbardziej słuszna". - To nie są informacje, które powinny płynąć wprost na Kreml czy do innych wrogich państw Polsce. Powinniśmy o tym mówić w zamkniętym gronie, zamkniętych okolicznościach i tak się dzisiaj stało - podsumował. 

Dodał, że "ta informacja była potrzebna". Zdradził, że "ślad rosyjski był bardzo istotnym elementem tej informacji". 

Po posiedzeniu głos zabrała też ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050). - Jako członkowie Rady Ministrów usłyszeliśmy to wcześniej, ale bardzo dobrze, że cała Izba usłyszała dzisiaj to z ust pana premiera. Liczę na refleksję ze strony niektórych - powiedziała.

Pytana, dlaczego Polacy nie mogą się dowiedzieć, o czym była mowa, odparła, że "z uwagi na bezpieczeństwo państwa". - Są pewne rzeczy zastrzeżone, są klauzulowane, ściśle dobierane są dokumenty i informacje, mogą ujrzeć światło dzienne dopiero po odklauzulowaniu - wyjaśniła.

- Dzisiaj, zgodnie z procedurami, pan premier mógł tylko w trybie niejawnym posiedzenia Sejmu przekazać te wszystkie informacje parlamentarzystom i to zrobił - dodała.

"Mieli spuszczone głowy i byli przerażeni"

Według Tomasza Treli (Lewica) były momenty w przemówieniu premiera, w czasie których "zamilkła prawa strona" sali. - Była przerażona, w moim przekonaniu, informacjami, które mówił pan premier Donald Tusk - ocenił.

O reakcjach wśród posłów PiS i Konfederacji mówił też poseł KO Mariusz Witczak. - Mieli spuszczone głowy i byli przerażeni, szczególnie Jarosław Kaczyński, który - mam wrażenie - na początku do końca nie rozumiał, o co chodzi, bo pewnie ta materia nie jest dla niego jakaś szczególnie dobrze rozpoznana - ocenił. 

Zdaniem posła KO Kaczyński mimo wszystko "zdawał sobie sprawę z powagi wystąpienia premiera". - Zresztą trochę uciszał otoczenie i takie emocjonalne polityczne odruchy - zauważył Witczak. 

Tajne posiedzenie Sejmu

Premier Donald Tusk złożył wniosek o utajnienie części posiedzenia, o czym poinformował w czwartek. 

"Dziś trzeci i ostatni dzień 46. posiedzenia Sejmu. Posłowie zaczną obrady od części niejawnej, w której premier @donaldtusk przedstawi Sejmowi informację na temat sytuacji bezpieczeństwa państwa" - podała po godzinie 9 rano w piątek Kancelaria Sejmu. Przed godziną 11 posłowie opuścili salę obrad. Po przerwie Sejm wznowił obrady w trybie jawnym. Posłowie zajęli się ponownym rozpatrzeniem ustawy o rynku kryptoaktywów, którą zawetował prezydent Karol Nawrocki

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
Czytaj także:
Iryna Mykychak
"Nie dam głowy, że wojny nie będzie". Doświadczenia Ukrainy lekcją dla Polski
Piotr Wójcik
Donald Trump
Media: USA miały próbować wpływać na decyzję Brukseli w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów
BIZNES
Port, pożar
Płonie port w Kraju Krasnodarskim
Świat
Był na stacji paliw
"Brał udział w kradzieży", szuka go policja
Lublin
Sprawa dotyczy spotkania z okazji Dnia Kobiet w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
Były naczelnik prewencji ukarany za naruszenie nietykalności cielesnej. Wyrok
Białystok
Zbigniew Ziobro
Ziobro w Polsce? Ma wygłosić oświadczenie
Polska
Latarnia morska Portland Head w Cape Elizabeth, Maine, USA
To miejsce ociepla się szybciej niż wiele innych
METEO
Nie zatrzymał sie do kontroli, został zatrzymany po pościgu
Nie zatrzymał się do kontroli. Miał cudze tablice rejestracyjne
WARSZAWA
Kierujący radiowozem nie ustąpił pierwszeństwa pieszym
Nie przepuścił pieszych. Policja bije się w piersi
Łódź
Abu Zabi
"Die Zeit" o co najmniej "czterech poufnych spotkaniach" Rosjan i Niemców
Świat
Zakład karny
12 osób zatrzymanych, wśród nich "biskup". Prokuratura mówi o grupie przestępczej
Szczecin
shutterstock_2367613207_1
Karetka nie daje pierwszeństwa. "Każdy pacjent przechodzi triaż"
Anna Bielecka
imageTitle
Kontrowersje wokół miejsca ceremonii losowania
EUROSPORT
Donald Tusk
"Nie zróbcie po raz kolejny tego błędu". Premier apeluje
Polska
budowa dom cegla cegly shutterstock_2555598587_1
Zmiany w Prawie budowlanym blisko finalizacji
BIZNES
Wjechała autem w fasadę salonu telekomunikacyjnego
Wjechała na chodnik i uderzyła w drzwi salonu
Szczecin
Tetsuya Yamagami prowadzony przez japońską policję
Zabójca premiera przeprosił. W tle kontrowersyjny kult
Świat
imageTitle
Czekacie na skoki w Wiśle? Nietypowa godzina kwalifikacji
EUROSPORT
Żołnierz - jak informuje Żandarmeria Wojskowa - uczynił z kradzieży stałe źródło dochodu.
Z jednostki wojskowej znikało paliwo. Żołnierz zatrzymany
Kraków
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Kara dla amerykańskiego giganta. Jest decyzja Brukseli
BIZNES
Jedna z gęsi w parku w Royse City w Teksasie
Poturbowały ją gęsi, w ciężkim stanie trafiła do szpitala
METEO
Spacer łosia
"Z pozoru wydawała się spokojna".
WARSZAWA
sejm
Co z wetem Nawrockiego? "Chodzi o ostrożność", "regulacje są absolutnie spóźnione"
BIZNES
imageTitle
Rekord gonił rekord. Cuda w Wiśle
EUROSPORT
Siedziba szwedzkiego parlamentu
Po ujawnieniu przez media nazistowskiej kolekcji zrezygnował z mandatu posła
Świat
parking samochody shutterstock_1968638431
Nawet trzy tysiące złotych opłaty dla kierowców. Jest projekt
BIZNES
Interwencja służb imigracyjnych
Trump nazwał ich "śmieciami". Czy pojawił się strach? "Zdecydowanie"
Świat
Nielegalne składowiska odpadów w powiecie słupskim i kościerskim
Pod osłoną nocy, w pobliżu budowanych dróg. Tak pozbywali się odpadów
Trójmiasto
Laptop, komputer, handel, zakupy
Lalki o wyglądzie dzieci i broń na Shein. Władze chcą blokady platformy
BIZNES
imageTitle
15-latek nie został wpuszczony na mecz. Skomentował go z nietypowego miejsca
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica