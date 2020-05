Pracownicy agencji podległej resortowi zdrowia przyznali milion złotych firmie związanej z Marcinem Szumowskim

Milion złotych dla start-upu

Pracownicy agencji w komisji

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński podczas kontroli poselskiej w ABM uzyskali informację o składzie komisji, stworzonej przez prezesa agencji do oceny wniosków.

Nasze informacje potwierdził zespół prasowy agencji, który w odpowiedzi na nasze pytania napisał, że "wszystkie osoby uczestniczące w ocenie to pracownicy etatowi ABM", którzy posiadają doświadczenie naukowe oraz "doświadczenie w ocenie technologii medycznych".

ABM: Marcin Szumowski nie jest wskazany we wniosku

"Ocena projektów COVID19 odbywała się w szczycie epidemii, dlatego angażowanie ekspertów zewnętrznych (lekarzy) - tak jak było to w przypadku standardowego postępowania naborowego, nie było możliwe" – tłumaczy zespół prasowy ABM.

"Pan Marcin Szumowski nie jest wskazany we wniosku o dofinansowanie firmy BrainScan jako członek zespołu badawczego. Pracownicy ABM dokonujący oceny wniosków nie są związani z firmą BrainScan, tak więc nie doszło do sytuacji konfliktu interesów" – podkreśla ABM w odpowiedzi na pytania o możliwy konflikt interesów.

Agencja informuje również, że "ocena wniosku firmy BrainScan uzyskała warunkową pozytywną rekomendację na podstawie oceny merytorycznej, w której wskazany był zakres zmian w projekcie, niezbędny do zakończenia procesu oceny". "Ostatecznie umowa z firmą BrainScan nie została zawarta, a tym samym nie zostały jej przekazane żadne środki finansowe" – zaznaczono w odpowiedzi.

Pytania o skład zespołu oceniającego wnioski i możliwy konflikt interesów wysłaliśmy również do samej spółki. Do czasu publikacji tekstu odpowiedź nie nadeszła.

Kolejne 16 milionów dotacji z NCBR

- Kolejna spółka, w którą LSI zainwestowało - LifeFlow - dostaje około 13 milionów z NCBR. To fundusze unijne, a wspomniane umowy podpisywane są w 2019 r., gdy przedstawicielem ministra zdrowia w Radzie NCBR jest pełniący obowiązki prezesa Agencji Badań Medycznych [Radosław Sierpiński – red.] – zaznacza poseł KO.

Wtóruje mu Dariusz Joński, który ocenia, że "to największy w historii konflikt interesów polityka". - Przykro to powiedzieć, ale tłumacząc się z niego, Szumowski okazał się kłamcą. Twierdził, że nie nadzorował i nie podpisywał żadnych dokumentów związanych z NCBiR. Ale dymisja ministra Łukasza Szumowskiego to już za mało. Afera dotyczy dwóch ministerstw podległych premierowi Morawieckiemu - najwyższy czas, aby sam premier złożył dymisję – ocenia Joński.