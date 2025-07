Pożar opanowany, ale skala zniszczeń ogromna. Co wiemy

"Sprawdziliśmy wszystkie lokale mieszkalne, nikogo nie znaleźliśmy" Źródło: TVN24

> W czwartek o godzinie 19 przy ulicy Powstańców w Ząbkach doszło do pożaru dużego bloku mieszkalnego.

> Jak poinformował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Kruczek, pożar strawił cały dach obiektu, spłonęły też wszystkie lokale mieszkalne na czwartej kondygnacji. Dodał, że pozostałe mieszkania również będą zniszczone przez zalanie albo przez przedostanie się do nich ognia.

Pożar w Ząbkach Źródło: Marcin Obara/PAP/EPA

> W wyniku tego zdarzenia ewakuowanych zostało około 500 mieszkańców. Strażacy twierdzą, że ewentualny powrót do domów będzie możliwy za kilka tygodni. Nie ma potrzeby ewakuacji sąsiednich bloków, ale służby zaapelowały do mieszkańców o zamknięcie okien, by zanieczyszczone powietrze nie dostawało się do mieszkań.

> Pożar został już opanowany - poinformował w nocy nadbryg. Wojciech Kruczek, komendant główny PSP.

> Przyczyna pożaru na razie nie jest znana. Trwa szacowanie strat.

> - Sprawdziliśmy wszystkie lokale mieszkalne, nikogo nie znaleźliśmy - przekazał w piątek rano mł. kpt. Jan Sobków, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie. Zaznaczył, że poszukiwania będą trwały do zakończenia działań.

Pożar w Ząbkach Źródło: Marcin Obara/PAP

> Do ratowników zgłosiły się trzy osoby "delikatnie poszkodowane". Wszystkie po zaopatrzeniu zostały na miejscu. Do szpitala został przewieziony jeden strażak ratownik ze skręconym stawem skokowym - przekazał komendant PSP. Nie wiadomo, jak wiele zwierząt zginęło w związku z tym zdarzeniem.

> W działaniach gaśniczych brało udział około 60 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej - to jest około 250 osób.

Pożar budynku mieszkalnego w Ząbkach Źródło: X/@Kierzkowski_PSP

> Dla mieszkańców płonących bloków zorganizowano bezpieczne miejsce w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach. Następnie zaoferowano pokrzywdzonym miejsca w pobliskich hotelach.

> Władze oferują wsparcie materialne dla poszkodowanych. Standardowo pomoc doraźna dla osób pokrzywdzonych w pożarze to 8 tysięcy złotych, w zależności od zniszczeń mieszkania będzie możliwe uruchomienie dalszych środków finansowych. Na ten moment po pomoc zgłosiło się kilkanaście osób. - Jeśli będzie potrzeba, uruchomimy pomoc na poziomie rządowym - zapowiedział wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Pożar w Ząbkach Źródło: Marcin Obara/PAP

> W trakcie pożaru ogłoszono alert RCB dla mieszkańców powiatu wołomińskiego.

> W piątek rano planowane jest spotkanie zespołu zarządzania kryzysowego, by podsumować nocną akcję oraz ustalić plan dalszych działań. Wszystkie okoliczności pożaru w Ząbkach zostaną dokładnie zbadane - zapewnił rzecznik rządu Adam Szłapka.

> O godzinie 8:30 odbędzie się briefing prasowy w Starostwie Powiatowym w Wołominie.

Pożar w Ząbkach został opanowany. Trwa szacowanie strat Źródło: TVN24

