Kiedy uczniowie klas 1-3 wrócą do szkół? Minister podał datę

Jest za wcześnie, aby od razu, jednym ruchem przywrócić całą edukację stacjonarną - przyznał w RMF FM szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział jednak, że planem rządu jest, aby wszyscy uczniowie "jeszcze w zasadzie w maju wrócili do szkoły". Poinformował, że od najbliższego wtorku do szkoły wrócą dzieci z klas I-III.

- Myślę, że od najbliższego wtorku dzieci z klas I-III wrócą już do szkoły. Mamy jedynie taką wątpliwość, którą za chwilę będziemy sobie rozstrzygali, czy będzie to w całym kraju, czy kilka regionów jednak będzie miało to nauczanie hybrydowe, ale ono w gruncie rzeczy też oznacza, że dzieciaki z klas I-III wrócą do szkoły - tłumaczył.